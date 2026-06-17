Premian Américo y María de Villarreal a ganadores del Concurso Estatal de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas. En un ambiente de alegría, compañerismo y sana convivencia, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, encabezaron la premiación de las y los ganadores del Concurso Estatal de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda 2026, celebrado en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria.

Tras superar las etapas municipales y regionales, representantes de siete municipios llegaron a la gran final estatal, donde demostraron talento, disciplina, trabajo en equipo y entusiasmo, cualidades que fortalecen el desarrollo integral de la niñez tamaulipeca.

“Me siento muy contento de ver a nuestra niñez creciendo en espacios de convivencia y participación; ver cómo escuelas de distintas regiones se unen para compartir esta experiencia. Reconozco el esfuerzo de madres y padres de familia, maestras, maestros, directivos y autoridades educativas que hacen posible este evento”, expresó el gobernador Américo Villarreal durante su mensaje.

Como reconocimiento a su dedicación y desempeño, el mandatario estatal anunció la entrega de tabletas electrónicas para todas y todos los participantes de la final estatal.

Desde su etapa inicial, el certamen reunió a 3 mil 230 alumnas y alumnos de 224 escuelas de educación básica pertenecientes a 27 municipios de Tamaulipas, quienes participaron en las disciplinas de rondas infantiles y salto de cuerda en las categorías individual, por pareja y en conjunto.

Los primeros lugares fueron obtenidos por el Instituto Minita de Reynosa en salto de cuerda individual; la escuela primaria “Antonio Álvarez Berrones” de Ciudad Victoria en salto de cuerda por pareja; la escuela primaria “Benito Juárez” de Jaumave en salto de cuerda en conjunto; mientras que la Escuela Victoria, de la capital de Tamaulipas, obtuvo el primer lugar en la categoría de rondas infantiles.

Con acciones como esta, el Sistema DIF Tamaulipas fortalece la convivencia escolar, promueve hábitos saludables y preserva las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de las comunidades, generando espacios donde las niñas y los niños desarrollan sus capacidades en un entorno de respeto, inclusión y alegría.