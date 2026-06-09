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Preocupa Inhumanidad de Tampiqueños al Abandonar sus Mascotas

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*En la vía pública y la basura muchos ciudadanos están dejando a perros y gatos

Raúl Gallegos

El abandono de perros y gatos en el municipio de Tampico es una problemática imparable que se ha agudizado en poco más de un año, pese a los esfuerzos de la autoridad por buscar dar una mejor calidad de vida a esas mascotas a través de políticas públicas focalizadas, destacó Yahaira Sarahí Cruz Aguilar

La directora de ecología y protección animal en el Puerto, enfatizó que muchos ciudadanos se muestran inhumanos al depositar en la basura y en la vía pública a cachorros de muy temprana edad, al grado que en Mayo pasado la dependencia atendió 15 casos de éste tipo.

Destacó, que el municipio tiene políticas públicas muy definidas en el combate al maltrato y abandono de mascotas, sin embargo, en ocasiones, dijo, de nada valen cuándo existe un sector de la población que insiste en darle una mala calidad de vida a perros y gatos que tienen en sus domicilios.

Mencionó, que personal de la dependencia a su cargo ha detectado a cachorros deambulando en la vía pública luego de recibir el reporte ciudadano, pues se presume que sus dueños decidieron dejarlos en el olvido o incluso depositarlos en la basura.

Cruz, explicó que en lo que va de la administración municipal la oficina protectora de los animales ha contabilizado poco más de 80 casos.

«De perros y gatos que han sido olvidados en las calles o tirados sin vida en la basura, pues hubo un día en que se atendió un reporte de 40 cachorros abandonados en bolsas de plástico», acotó

La funcionaria porteña, puntualizó que a la par se sigue impulsando el programa de adopción entre la población, y para ello se exige a la persona requisitos muy específicos para poder entregarles una mascota rescatada.

«Sobre todo se investiga el domicilio para darle un seguimiento al cachorro que se entrega en adopción. El objetivo es buscarles una vivienda y que ya no caigan en el maltrato», resaltó

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