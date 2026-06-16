Preparan Procesión Náutica por el Río Pánuco

*Se llevará a cabo una vez más el jueves 16 de Julio por la mañana por el caudaloso Río que une a Veracruz con Tamaulipas

Raúl Gallegos

Será este próximo 16 de Julio cuándo se lleve a cabo la procesión anual de la Virgen del Carmen en el Río Pánuco, y para ello las autoridades estiman la participación de 120 embarcaciones con la venia del buen clima.

Así lo expresó, la directora de turismo Karime Cámara Chaín, quién señaló en coordinación con turismo del estado, se llevará a cabo una vez más dicho evento de carácter religioso en la zona sur.

Manifestó, que la Virgen del Carmen es venerada por pescadores y marinos de la región al ser un símbolo religioso protector que es ampliamente celebrado por muchos habitantes y turismo que llega a la zona.

Cámara, dejó claro que en esta ocasión la procesión y celebración a la Virgen del Carmen se llevará a cabo en jueves, por lo que esperan que las condiciones climáticas permitan llevar a cabo la actividad religiosa.

La directora de turismo del gobierno porteño, recordó que el año pasado la celebración no lució del todo, debido a las malas condiciones climáticas.

«Solo nos dejaron que participaran pocos barcos, ahora esperamos reunir 120 embarcaciones», declaró

Finalmente, comentó que se hará extensiva la invitación a los alcaldes de Tampico Alto, Pueblo Viejo y Pánuco para participar en esta noble actividad que busca impulsar el denominado turismo religioso.