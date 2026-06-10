LETRAS PROHIBIDAS

PRI se “burla” del PAN…

Clemente Zapata M.

Luego de rechazar los rumores sobre su renuncia a la posición conferida por el gobernador del estado, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA la titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ CAMPOS dijo que su compromiso es continuar trabajando en beneficio de la sociedad tamaulipeca.

A casi tres meses de haber llegado al cargo, la funcionaria aseguró que permanece al frente de la Dependencia con la convicción de fortalecer las estrategias y programas orientados a mejorar la atención médica, con apego a los principios de servicio y cercanía con la población.

HERNÁNDEZ CAMPOS destacó que entre las prioridades de su gestión se encuentra el reforzamiento de las acciones de promoción y prevención de la salud, consideradas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reducir la incidencia de enfermedades, indicaciones giradas por el mandatario VILLARREAL ANAYA.

Reiteró su deseo por seguir trabajando de forma coordinada con las distintas áreas del sector salud para consolidar los avances alcanzados y cumplir con el compromiso de brindar bienestar a las familias tamaulipecas.

++LO SIGUIENTE, NADA QUE VER CON LO ANTERIOR… El dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), BRUNO DÍAZ LARA, disfrutó a plenitud de la rueda de prensa de este martes, pues presumió la goleada que le impusieron sus compañeros de partido al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la disputa por las diputaciones locales del estado de Coahuila… ¡Zaaas culebra!

Tal feliz andaba que se le olvidó que en Tamaulipas su partido está a años luz de distancia de igualar una hazaña de tal envergadura; pero lógicamente que le permite a DÍAZ LARA echar a volar su imaginación de aquí y hasta el 2027, cuando se dé cuenta que las condiciones y los escenarios de ambos estados son completamente distintas… ¡Que gacho Tacho!

Aprovechó la ocasión para “cobrar venganza” en contra del Partido Acción Nacional (PAN), pues ni modo que sea secreto que el albiazul humilló y minimizó al PRI en los últimos procesos electorales en Tamaulipas, pues lo condenó a ser simple mascota de compañía, un “florerito” como dijo YSQ… ¡Tsss!

No hay que olvidar que una de las mayores afrentas que sufrió el PRI tamaulipeco, fue cuando el hoy exgobernador panista FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, metió a la cárcel al exgobernador tricolor EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, a quienes los priistas le llamaban: “el Geño de oro”.

Pero no sólo eso, sino que el PAN, durante la coalición “Vamos por Tamaulipas”, en el 2022, que armó con el PRI y con el extinto PRD, para buscar la gubernatura que terminó perdiendo, se dedicó a comprar la estructura tricolor, porque, pensando en el triunfo, vislumbraban que, al restarle votos —a su aliado— al otrora partidazo, el PAN no tendría que compartir alguna importante secretaría, es decir sólo le daría migajas… ¡De ese pelo compadre!

Por eso, independiente de la “goliza” tricolor al guindo, que presumió y gozó DÍAZ LARA en su rueda de prensa, se entienden las razones por las que se dejó caer en contra de JORGE ROMERO HERRERA, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

En vivo y a todo color, en horario estelar del PRI tamaulipeco, el dirigente calificó como un fracaso el relanzamiento del PAN, al menos en Coahuila, en donde perdió feamente el registro.

Ahora sí que DÍAZ LARA aplicó rudeza innecesaria cuando citó: “en la primera elección que le toca pierde el registro en Coahuila”, al referirse a ROMERO HERRERA, quien hace algunas semanas anduvo en Monterrey, Nuevo León, tratando de amarrar una alianza con el PRI para competir por la gubernatura de aquel estado.

Al reiterar su reconocimiento a sus compañeros de partido en el estado de Coahuila, el dirigente tamaulipeco del PRI citó: “nosotros por eso siempre lo hemos dicho: esto es serio, esto es México”.

Y agregó: “Todos lo que estamos haciendo política tenemos que enfrentarlo con responsabilidad y ahí están los resultados de los partidos que prefirieron callar y aquí están los resultados de los partidos, del Partido Revolucionario Institucional, que ha decidido enfrentar al régimen”.

Repito, una cosa es el PRI de Coahuila y otra cosa es la caricatura de lo que una vez fue el PRI tamaulipeco, organismo político a quien, al menos en Victoria, ya se le invitó a realizar un bloque opositor con el PAN y probablemente con Movimiento Ciudadano, llevando como candidato a la Alcaldía a JORGE “Tico” GARCÍA… ¡Échate ese trompo a la uña!

Por lo anterior y bien sobradote y disfrutando del triunfo de su partido en Coahuila, DÍAZ LARA se atrevió a asegurar que: “Quien busque las siglas del PRI va a tener que escuchar al PRI, porque al PRI se respeta y le van a tener que dar su lugar” … en una clara advertencia al PAN en Tamaulipas o más bien lo que queda del albiazul cuerudo… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

En otro tema. Apuntalada por el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la entrega de certificaciones de Indicación Geográfica Protegida a productores artesanales de la Cuera Tamaulipeca, lo que representa un paso fundamental para la preservación de la identidad cultural y el impulso al desarrollo económico regional.

El evento estuvo presidido por el rector de la UAT, DÁMASO ANAYA ALVARADO; la coordinadora divisional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ROXANA AGUIRRE ELIZONDO; la subsecretaria estatal para la Pequeña y Mediana Empresa, MARIANA ÁLVAREZ QUERO; y el presidente municipal de Tula, RENÉ LARA CISNEROS.

Durante su mensaje, el rector DÁMASO ANAYA destacó que este logro inédito a nivel nacional es un orgullo para la comunidad académica. Resaltó que la UAT consolida así su madurez estructural, respaldada por un equipo profesional de diversos centros de investigación que posee la capacidad de otorgar el aval técnico y las certificaciones que demandan los sectores productivos.

Subrayó que la entrega de estas certificaciones, gestionada por el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM), reafirma el compromiso de la Universidad por colaborar en proyectos estratégicos con el objetivo de detonar la producción local e impulsar la economía regional.

Finalmente, agregó que, mediante esta comunión de esfuerzos entre academia, gobierno y productores, la UAT dará seguimiento a futuras agendas internacionales con el fin de abrir canales de comercialización global para los productos de Tula, Tamaulipas.

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GRACIAS… Nos leemos hasta el lunes.

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