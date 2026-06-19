Zona ConurbadaCd. Madero

Primera Zona Naval mantiene listos 100 elementos para atender emergencias por ciclones en Tamaulipas

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
53 lecturas

Por Diana Alvarado

Ante la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales, la Primera Zona Naval se encuentra preparada para brindar apoyo a la población civil en caso de contingencias, mediante la aplicación del Plan Marina, informó el capitán de fragata Julio César Rodríguez Arroyo, jefe de la Sección de Operaciones, en representación del vicealmirante Fernando Rodríguez Cavas, comandante de la Primera Zona Naval.

Durante la reunión del Comité de Contingencias Hidrometeorológicos, destacó que el principal objetivo del Plan Marina es gestionar integralmente los riesgos y fortalecer las capacidades de reacción en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de proteger a la población y reducir los efectos de fenómenos naturales.

Señaló que actualmente la Primera Zona Naval dispone de 100 elementos preparados y en constante adiestramiento para atender emergencias derivadas de inundaciones, incendios forestales y otros eventos que pudieran poner en riesgo a la ciudadanía.

Explicó que la estrategia contempla cuatro fases: preparación, prevención, auxilio y recuperación. En la etapa preventiva se trabaja conjuntamente con las coordinaciones de Protección Civil para identificar refugios temporales, zonas de riesgo y establecer mecanismos de respuesta inmediata.

Una vez presentada la contingencia, se activa una brigada de respuesta a emergencias integrada por personal naval, unidades, vehículos y equipo especializado, además de binomios caninos para labores de búsqueda y rescate, asistencia médica, ayuda humanitaria y apoyo logístico.

Artículo anterior
AUGURAN OTRO REVÉS A LA OPOSICIÓN
Artículo siguiente
Sí Habrá Revestimiento del Cerro de Andonegui: OPT
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Revisan fallas y necesidades del Tribunal de Disciplina Judicial en Tamaulipas

Noticias de Tampico - 0
Enrique Jonguitud Ciudad Victoria, Tamaulipas. 18 de junio. - Las condiciones de operación del Tribunal de Disciplina Judicial fueron revisadas durante una visita de supervisión...

Consolida Tamaulipas agenda económica con la Unión Europea

Abren en Ciudad Mante oficina para atención a migrantes

Reconoce Miguel Ángel Valdez a estudiantes de Tamaulipas por representar a México en Mundial FIFA 2026

COLUMNAS

Columnas

AUGURAN OTRO REVÉS A LA OPOSICIÓN

Noticias de Tampico - 0
ENROQUE + AUGURAN OTRO REVÉS A LA OPOSICIÓN JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ         Como pronosticara acertadamente la debacle de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, el...

La convocatoria de todos

UAT, SEGUIRÁ CON UN CRECIMIENTO SOSTENIDO EN SU MATRÍCULA CON LAS NUEVAS OPCIONES EDUCATIVAS

CONGRESO, CONSOLIDA EDICIÓN XVI “DIPUTADA Y DIPUTADO” POR UN DÍA