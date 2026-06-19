Primera Zona Naval mantiene listos 100 elementos para atender emergencias por ciclones en Tamaulipas

Por Diana Alvarado

Ante la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales, la Primera Zona Naval se encuentra preparada para brindar apoyo a la población civil en caso de contingencias, mediante la aplicación del Plan Marina, informó el capitán de fragata Julio César Rodríguez Arroyo, jefe de la Sección de Operaciones, en representación del vicealmirante Fernando Rodríguez Cavas, comandante de la Primera Zona Naval.

Durante la reunión del Comité de Contingencias Hidrometeorológicos, destacó que el principal objetivo del Plan Marina es gestionar integralmente los riesgos y fortalecer las capacidades de reacción en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de proteger a la población y reducir los efectos de fenómenos naturales.

Señaló que actualmente la Primera Zona Naval dispone de 100 elementos preparados y en constante adiestramiento para atender emergencias derivadas de inundaciones, incendios forestales y otros eventos que pudieran poner en riesgo a la ciudadanía.

Explicó que la estrategia contempla cuatro fases: preparación, prevención, auxilio y recuperación. En la etapa preventiva se trabaja conjuntamente con las coordinaciones de Protección Civil para identificar refugios temporales, zonas de riesgo y establecer mecanismos de respuesta inmediata.

Una vez presentada la contingencia, se activa una brigada de respuesta a emergencias integrada por personal naval, unidades, vehículos y equipo especializado, además de binomios caninos para labores de búsqueda y rescate, asistencia médica, ayuda humanitaria y apoyo logístico.