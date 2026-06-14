TitularesZona ConurbadaTampico

Reconoce Mónica Villarreal trayectoria y compromiso de mujeres periodistas en el marco del Día de la Libertad de Expresión

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
98 lecturas

Al participar en la ceremonia de reconocimientos a mujeres periodistas del sur de Tamaulipas, la alcaldesa de Tampico Mónica Villarreal Anaya destacó la invaluable contribución del gremio periodístico en la construcción de una sociedad informada, participativa y comprometida con la verdad.

Durante el acto efectuado en el centro histórico de la ciudad, y organizado por la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas, Villarreal Anaya aseguró que su administración mantiene una política de total transparencia y acceso a la información, fundamental para que el desarrollo periodístico se efectúe en plena libertad y certidumbre.

“Sabemos que detrás de cada nota, de cada reportaje y de cada noticia que comparten, existe una historia de esfuerzo, dedicación, anhelos y sueños que se plasman a través de su trabajo diario. Por ello, queremos pedirles que no se cansen, que sigan luchando y fortaleciendo la labor que han venido construyendo durante años”, expresó.

Correspondió a la jefa de la comuna entregar reconocimientos a las comunicadoras homenajeadas por su trayectoria y antigüedad en el ejercicio de su profesión, resaltando su dedicación, ética, perseverancia y compromiso con la sociedad.

El evento fue presidido por la coordinadora y la fundadora estatal de la red de mujeres periodistas de Tamaulipas, Dora Alicia de la Cruz García, y Rosa María Rodríguez Quintanilla, respectivamente; además de la coordinadora de la red con visión de género de Ciudad Victoria, Daniela Plata Flores; y la coordinadora municipal de la red, Cynthia Gallardo Guerrero.

Villarreal Anaya hizo por último un llamado a las mujeres periodistas a continuar trabajando con responsabilidad y valores para generar nuevas oportunidades a futuras generaciones, garantizando un entorno de igualdad, seguridad, respeto y una vida libre de violencia.

Por su parte, la coordinadora municipal Cynthia Gallardo, dijo que cada uno de los reconocimientos otorgados es un homenaje a la perseverancia, ética y pasión con la que desempeñan una labor fundamental para la vida democrática de las comunidades.

También estuvieron presentes Silvia Mejía, fundadora de la red en la zona sur; el empresario y promotor cultural, Gabriel Hernández, así como las integrantes de la Red de Periodistas.

Artículo anterior
Tamaulipas supera meta nacional de vacunación y se mantiene libre de casos de sarampión
Artículo siguiente
Ajustes de estructura
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Tamaulipas supera meta nacional de vacunación y se mantiene libre de casos de sarampión

Noticias de Tampico - 0
Ciudad Victoria, Tamaulipas. -Gracias a la amplia participación de la población y al trabajo coordinado del sector salud, Tamaulipas superó la meta establecida durante...

Lleva Morena a Cruillas, Palmillas, Miquihuana y Guerrero asambleas en defensa de la soberanía nacional

PT -Reynosa fortalece afiliaciones con respaldo del CEN

Articulan agenda LGBT+ en Tamaulipas rumbo al Mes del Orgullo

COLUMNAS

Columnas

Ajustes de estructura

Noticias de Tampico - 0
Gaceta. Por: Raúl Terrazas Barraza Ajustes de estructura La determinación del gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, para la ejecución de un programa de reestructuración administrativa...

Sensibilidad por daños de hidrocarburos

Gloria y Truko, entre la inhabilitación y la ratificación

MUCHA FELICIDAD DE MI PRESIDENTA