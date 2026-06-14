Reconoce Mónica Villarreal trayectoria y compromiso de mujeres periodistas en el marco del Día de la Libertad de Expresión

Al participar en la ceremonia de reconocimientos a mujeres periodistas del sur de Tamaulipas, la alcaldesa de Tampico Mónica Villarreal Anaya destacó la invaluable contribución del gremio periodístico en la construcción de una sociedad informada, participativa y comprometida con la verdad.

Durante el acto efectuado en el centro histórico de la ciudad, y organizado por la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas, Villarreal Anaya aseguró que su administración mantiene una política de total transparencia y acceso a la información, fundamental para que el desarrollo periodístico se efectúe en plena libertad y certidumbre.

“Sabemos que detrás de cada nota, de cada reportaje y de cada noticia que comparten, existe una historia de esfuerzo, dedicación, anhelos y sueños que se plasman a través de su trabajo diario. Por ello, queremos pedirles que no se cansen, que sigan luchando y fortaleciendo la labor que han venido construyendo durante años”, expresó.

Correspondió a la jefa de la comuna entregar reconocimientos a las comunicadoras homenajeadas por su trayectoria y antigüedad en el ejercicio de su profesión, resaltando su dedicación, ética, perseverancia y compromiso con la sociedad.

El evento fue presidido por la coordinadora y la fundadora estatal de la red de mujeres periodistas de Tamaulipas, Dora Alicia de la Cruz García, y Rosa María Rodríguez Quintanilla, respectivamente; además de la coordinadora de la red con visión de género de Ciudad Victoria, Daniela Plata Flores; y la coordinadora municipal de la red, Cynthia Gallardo Guerrero.

Villarreal Anaya hizo por último un llamado a las mujeres periodistas a continuar trabajando con responsabilidad y valores para generar nuevas oportunidades a futuras generaciones, garantizando un entorno de igualdad, seguridad, respeto y una vida libre de violencia.

Por su parte, la coordinadora municipal Cynthia Gallardo, dijo que cada uno de los reconocimientos otorgados es un homenaje a la perseverancia, ética y pasión con la que desempeñan una labor fundamental para la vida democrática de las comunidades.

También estuvieron presentes Silvia Mejía, fundadora de la red en la zona sur; el empresario y promotor cultural, Gabriel Hernández, así como las integrantes de la Red de Periodistas.