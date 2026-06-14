Registra avance rehabilitación de socavón en la colonia Guadalupe Victoria

Como parte de las acciones para la atención de socavones en la zona conurbada, continúan los trabajos de rehabilitación en la calle Volantín, entre Margen del Río Pánuco y Privada Azucarera, en la colonia Guadalupe Victoria de Tampico, donde actualmente se registra un avance del 35 por ciento.

La obra contempla la reposición de un colector de 24 pulgadas y una atarjea de 8 pulgadas, en un tramo aproximado de 82 metros, con el objetivo de restablecer la funcionalidad de la infraestructura sanitaria y prevenir afectaciones futuras.

Estos trabajos forman parte del paquete de obras impulsado por el Gobierno del Estado para fortalecer la atención de socavones en Tampico y Ciudad Madero, acciones que se desarrollan de manera coordinada entre COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico.

Con estas labores se avanza en la rehabilitación de la infraestructura sanitaria de la ciudad, privilegiando la seguridad de la población y la continuidad de los servicios que reciben las familias tampiqueñas.