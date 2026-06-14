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Registra avance rehabilitación de socavón en la colonia Guadalupe Victoria

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Como parte de las acciones para la atención de socavones en la zona conurbada, continúan los trabajos de rehabilitación en la calle Volantín, entre Margen del Río Pánuco y Privada Azucarera, en la colonia Guadalupe Victoria de Tampico, donde actualmente se registra un avance del 35 por ciento.

La obra contempla la reposición de un colector de 24 pulgadas y una atarjea de 8 pulgadas, en un tramo aproximado de 82 metros, con el objetivo de restablecer la funcionalidad de la infraestructura sanitaria y prevenir afectaciones futuras.

Estos trabajos forman parte del paquete de obras impulsado por el Gobierno del Estado para fortalecer la atención de socavones en Tampico y Ciudad Madero, acciones que se desarrollan de manera coordinada entre COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico.

Con estas labores se avanza en la rehabilitación de la infraestructura sanitaria de la ciudad, privilegiando la seguridad de la población y la continuidad de los servicios que reciben las familias tampiqueñas.

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