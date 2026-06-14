Reitera DIF Tampico Compromiso con el Bienestar y la Seguridad de los Niños y Adolescentes

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Presidenta del Sistema DIF Tampico, Dra. Luz Adriana Villarreal Anaya, encabezó el Foro Regional para la Prevención del Trabajo Infantil, celebrado en el auditorio de la Universidad del Valle de México (UVM), campus Tampico.

En su mensaje, la Presidenta del organismo, refrendó el compromiso de la Alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, de implementar y ejecutar acciones que restituyan y garanticen los derechos de las niñas, niños y jóvenes tampiqueños.

«Este foro es testimonio de que en la zona conurbada no estamos trabajando solos. La suma de esfuerzos entre las Secretarías Ejecutivas de SIPINNA, los Sistemas DIF municipales y la valiosa coordinación de la Mesa Regional de Construcción de Paz, es muestra de que la protección de nuestros menores es una prioridad absoluta», afirmó.

Villarreal Anaya subrayó que el Sistema DIF Tampico trabaja intensamente mediante el programa el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y en Trabajo Infantil -PANNARTI-atendiendo a un promedio de 100 menores con el otorgamiento de becas y apoyos integrales.

Recalcó la total disposición del Gobierno Municipal y del organismo social en trabajar de la mano con cada una de las áreas encargadas del bienestar de la niñez.

«Estoy segura de que los acuerdos y las estrategias que de aquí surjan serán pilar fundamental para construir un entorno donde el único trabajo de las niñas, niños y adolescentes sea formarse, jugar y acceder a un mejor futuro», puntualizó.

Al evento asistieron las Presidentas de los Sistemas DIF de Ciudad Madero, Lic. Dunia Marón; y de Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez; además de autoridades estatales, municipales y representantes del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la zona conurbada.