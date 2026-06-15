Repara COMAPA Altamira fugas de agua en zona urbana y área rural

*Se arreglaron desperfectos en tuberías y líneas de conducción de las colonias Serapio Venegas, Las Negras, y Puerto Industrial, así como en el ejido Ricardo Flores Magón

Con una eficiencia operativa que además de evitar el desperdicio del vital líquido asegura la presión y calidad de su suministro, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira llevó a cabo la reparación de fugas de agua limpia en diferentes colonias de la ciudad y en la zona rural.

En ese sentido, personal de este organismo intervino una línea de conducción de 20 pulgadas de agua cruda en el kilómetro 11+900 del Bulevar de los Ríos de la colonia Puerto Industrial, para impedir el escape del recurso hídrico, efectuando además las reparaciones correspondientes.

De igual manera, se restauraron una fuga de agua potable en la calle Salvador Díaz Mirón, entre Madrid y San Luis, de la colonia Serapio Venegas, y otra en una toma de agua registrada en calle Municipio de Güemez, entre Santa Cecilia y Santa Apolonia, de la colonia Las Negras.

Asimismo, se procedió al arreglo de una fuga de agua limpia en la esquina que forman las vialidades Miguel Hidalgo y Genaro de la Portilla, en el ejido Ricardo Flores Magón.

Cumpliendo con las instrucciones del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, la COMAPA Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, trabaja las 24 horas del día para mejorar la infraestructura hidráulica y brindar un mejor servicio a los usuarios altamirenses.