Rodolfo González Valderrama viene a Morena Tamaulipas.

*El 2027 será la prueba de fuego para apuntalar el 2028 rumbo a la gubernatura de Tamaulipas.

Por Guaro Martínez Silva.

Morena en Tamaulipas busca una etapa de redefinición para establecer y enfrentar el duelo electoral del 2027, así como el reto de reconstruir su estructura y recobrar la confianza de sus aliados.

Por lo tanto, ya se habla de que será Rodolfo González Valderrama, a quien le encomendaran esta importante tarea.

Y quien actualmente está en la Cámara de Diputados en el área de comunicación social

El análisis señala que el partido enfrenta tres grandes desafíos: renovar su dirigencia, conectar con los votantes jóvenes y definir una identidad clara frente a su predominio de nuevas fuerzas políticas.

Al interior de los liderazgos nacionales de Morena en la Ciudad de México se observa uno de los perfiles con mayores posibilidades de consolidarse como el próximo líder de Morena en Tamaulipas

Se trata de Rodolfo González Valderrama, debido a su experiencia y capacidad para articular acuerdos dentro y fuera de Morena, con el objetivo de fortalecer la estructura política y territorial del movimiento de cara a las elecciones de 2027.

González Valderrama será el encargado según la fuente de iniciar formalmente el proceso para definir a quienes podrían competir por las alcaldías y diputaciones el próximo año en Tamaulipas.

Por ello en Tamaulipas será la primera gran prueba electoral y las primeras mediciones del liderazgo de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno. Morena buscará conservar la mayoría de municipios y mantener el Congreso de esta entidad.

De pasar esta prueba de fuego González Valderrama estaría apuntalado rumbo a la elección de gobernador en el 2028.