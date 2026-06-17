SAMUEL LÓPEZ en el PAN no es momento de dividir, ni echar culpas.

*El PAN es un partido abierto y cercano a la gente, comprometido con la Patria, la Familia y la Libertad. Un PAN que no discrimina, que escucha y que abre sus puertas a todas y todos los que quieran participar, incluidas las y los que aspiren a ser candidatas o candidatos.

Por Marcelino García Contreras.

El secretario general del PAN en Altamira Samuel López Cepeda, aseguro que el PAN es un partido abierto y comprometido con los aspirantes a la dirigencia estatal, por lo que dejo muy en claro a la militancia que hay que escuchar las propuestas de las dos candidatas para poder votar libremente en la selección del nuevo dirigente.

Y sentenció “en el PAN no es momento de dividir y echar culpas, es momento se sumar tumbo al 2027”, pidió a la militancia no distraerse con chismes, porque el horno no está pa’ bollos, habrá que elegir dirigente sin favoritismos.

López Cepeda fue claro al señalar que hay críticas “de los suegros” de los militantes en el sentido de que estamos atendimiento a una candidata inclusive críticas por fotografías con una de ellas, sin embargo, dejó muy en claro que en su posición de miembro de la directiva debe atender a todos y a todas inclusive a quienes critican sin sustento y sin base.

Explicó contundentemente que las dirigencias municipales son parte importante en la organización de una elección porque aquí estamos para atender a los que aspiran y a sumar a la militancia y a los simpatizantes para que escuchen los mensajes para que de manera libre y sin presión puedan votar libremente.

El secretario general del CDM en Altamira, sostuvo que el PAN nació de ciudadanos que creían que la política debía estar guiada por principios y convicciones y advirtió que en su partido ya no habrá espacio para favoritismos en la selección de dirigente estatal.