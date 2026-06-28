Dialogando

¿Se avecinan cambios en el gabinete estatal?

Por Roberto Olvera Pérez

No me lo crea, pero anda el run run de que, podría a ver posibles cambios y enroques dentro del gabinete Americanista previo a lo que se deja venir en el 2027.

Aunque también sabemos que hay algunas áreas de gobierno que no han funcionado de todo bien y ahí podría darse algún relevo y la llegada de gente más cercana al mandatario tamaulipeco para ir cerrando filas y con toda su administración pública estatal 2022-2028.

Total, que el objetivo es fortalecer dependencias estratégicas, garantizar la estabilidad del estado y mantener la seguridad como prioridad de todo Tamaulipas. Así que pendientes para informar al respecto.

Por otra parte, me informan desde la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, que este lunes no habrá Honores a la Bandera, pues el gobernador Américo Villarreal Anaya estará en el Puerto Jaibo de Tampico, para presidir un importante evento concerniente a la secretaria de Economía dentro de la Agenda 2030. La cita es a las 12:00 horas del día en el Centro de Convenciones Expo Tampico.

Es un compromiso ya establecido en el Plan Estatal de Desarrollo el Eje Transversal de Desarrollo Sostenible, donde se crearon las condiciones para que todo el pueblo pueda vivir feliz, en un entorno de justicia social, de libertad, con paz, seguridad y en plena armonía con la naturaleza.

NOTAS CORTAS

1.- Merecido reconocimiento recibió por parte de la UAT, precisamente el rector de esta prestigiada academia, el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado por 35 años de servicio docente, el cual es una satisfacción y orgullo para él y su familia. Anaya Alvarado dijo: Ser profesor ha sido uno de los mayores honores de su vida. En cada aula confirmé que educar transforma, inspira y deja huella.

Gracias a mi Universidad por permitirme servir desde la docencia y a mi esposa Isolda Rendón de Anaya, por acompañarme siempre con su apoyo y cariño, agregó. Enhorabuena mi rector y que sigan los éxitos, porque lo que viene en el 2028 estará mejor y los universitarios y toda la gente tamaulipeca lo quieren para la grande.

2.- Bustamante, su alcaldesa, Maricela Rodríguez González le apuesta al deporte y este domingo 28 de junio puso en marcha la Liga de Beisbol “El rey de los deportes” en ese municipio. Arrancó jugando Ángeles contra Astros y la misma presidenta municipal lanzo la primera rola en un ambiente totalmente familiar.

Rodríguez González ha destacado su importancia, felicitando a los equipos locales y comprometiéndose a rehabilitar los campos de béisbol para brindar espacios dignos y fomentar el esparcimiento familiar.

3.- Muy lamentable, por cierto, el asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, quien fue secuestrada el pasado 2 de junio en Nanchital, Veracruz y se confirma a 24 días de su rapto en ese estado jarocho. Nuestro más sentido pésame a su familia y amistades. Qué bueno que ya hay detenidos y se esclarezca todo porque fue.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.