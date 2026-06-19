Sí Habrá Revestimiento del Cerro de Andonegui: OPT

*La obra volverá a licitarse en los próximos días

Raúl Gallegos

La obra de revestimiento del cerro de Andonegui que se encuentra en la colonia telegrafistas y al borde del bulevar López Mateos se llevará a cabo en este año, pese a que fue declarada «desierta» en la reunión que llevó a cabo el comité de obras, donde las dos empresas interesadas en el proyecto no llegaron.

Será en los próximos días cuando la Secretaría de Obras Públicas del Municipio y el comité lancen por segunda ocasión las bases de la licitación, y por ende la invitación para las empresas constructoras que deseen participar.

Rogelio Ontiveros Arredondo, dejó en claro que el hecho de que los interesados no se hayan presentado a la reunión, no quiere decir que no volverán a ser aspirantes para participar en la licitación.

«A lo mejor no reunieron los requisitos o no llegaron a tiempo. Las licitaciones son estrictas, sin embargo, pueden seguir participando», acotó

Destacó, que las empresas deberán de cumplir tres pasos fundamentales para que el municipio pueda elegir a la ganadora en base al aspecto legal, financiero y técnico

«No cualquier empresa constructora puede hacer esta clase de trabajos difíciles, debe ser una con experiencia y con un trabajo comprobado», declaró

El encargado de la obra pública en Tampico, subrayó que la ley de obras prevé el aspecto «desierto» pues en caso de que vuelva a suceder.

«Será a invitación restringida o hasta asignación directa. Pero la obra de revestimiento de ese talud se llevará a cabo en este mismo año, ya que está aprobada por cabildo», remarcó

Ontiveros, enfatizó que el proyecto es complicado pues se tiene que utilizar concreto lanzado, empero además «lleva un muro de contención, anclados sujetados con malla y drenes de desfogue para el agua pluvial. Es un revestimiento de talud de 200 metros de ancho y una altura de 10 metros».

Finalmente, recalcó que el gobierno porteño habrá de elegir a la empresa que más convenga en el aspecto técnico y económico «no vamos a entregar esa clase de proyectos a alguien que no esté capacitado o a cualquiera»

En la ciudad hay por lo menos cuatro taludes o cerros donde habitan un número importante de familias, que corren el riesgo de sufrir accidentes por desgajamiento de talud en temporada de lluvias persistentes.