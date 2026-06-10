Sin Atlas de Riesgo actualizado, 33 municipios de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 9 de junio. – Un total de 33 municipios de Tamaulipas carecen actualmente de un Atlas de Riesgo actualizado, situación que mantiene pendiente la cobertura estatal de una de las principales herramientas para la prevención y atención de desastres naturales.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis González de la Fuente, informó que la actual administración trabaja en la integración del documento, luego de encontrar un rezago que dejó sin actualizar la mayor parte del territorio tamaulipeco.

«Conozco los gobiernos pasados fue una de las cosas que cuando llegamos a la coordinación se ha estado trabajando para tener un atlas de riesgo actualizado»

El funcionario explicó que los avances más importantes se han registrado en la zona norte del estado, donde ya fueron concluidos los atlas correspondientes a diez municipios, mientras continúan las labores para completar los 33 restantes.

Precisó que el Atlas de Riesgo actualizado abarca actualmente desde San Fernando hasta la frontera norte, por lo que la región centro y sur de Tamaulipas sigue pendiente de incorporarse al proyecto estatal, «zona norte ya está actualizado y se está trabajando para actualizarlo en el resto del estado»

González de la Fuente señaló que la actualización contempla información sobre fenómenos hidrometeorológicos, zonas inundables y otros puntos vulnerables que podrían verse afectados por los efectos del cambio climático.

«Está tomando en cuenta todo lo que es hidrometeorológico, zonas inundables, zonas de riesgo, cabe mencionar que también municipio lo están haciendo, Laredo Reynosa Matamoros Tampico madero, están actualizando sus atlas municipales», expuso.

El coordinador de Protección Civil estimó que los trabajos podrían quedar terminados en aproximadamente dos meses, por lo que el Atlas de Riesgo estatal estaría concluido hacia agosto y serviría como base para fortalecer las estrategias de prevención en los 43 municipios de Tamaulipas.