SOCIEDAD, POLÍTICA Y ESOTERISMO

EL INQUISIDOR

LUIS ARMANDO VARGAS TORRES

La vida, la política y el desarrollo de las sociedades va entrelazado, no podríamos entender el comportamiento de los pueblos y del mal llamado orden universal impuesto por los países dominantes al resto de la humanidad, a través de organizaciones internacionales, el sistema financiero regido por el patrón Dólar apuntalado por el sistema Swift con el cual se pueden imponer sanciones a países que se salen de la égida, controlar a las personas, el sistema ha caído y toca dar un salto evolutivo, entre naciones.

Pues déjeme decirle querido lector que las sociedades como las personas están regidos por un orden universal esotérico, se estructura por ciclos evolutivos en el tiempo, empezaré por las personas; hay una evolución espiritual para las personas a lo largo de la vida regida por ciclos de 7 años de vida, nos guste o no, como sigue;

Para las corrientes esotéricas, la vida humana es un viaje de evolución espiritual estructurado en ciclos perfectos, donde cada etapa tiene una misión cósmica, un desafío interno y un regente astrológico o planetario gobernado por un planeta.

Los Septenios: Las Estaciones del Alma el alma encarna y va «activando» diferentes centros de energía (o chakras) y absorbiendo las vibraciones de los siete planetas tradicionales.

El Ciclo del Crecimiento y Arraigo (Edades: 0 a 21 años)

Es la etapa de construcción del vehículo físico y la personalidad. El alma se adapta a la materia.

De 0 a 7 años (La Luna): Es la etapa del nido, el inconsciente y la absorción total del entorno. El niño es como una esponja psíquica conectada a la madre. La misión es desarrollar el cuerpo físico y el sentido de seguridad en la Tierra.

De 7 a 14 años (Mercurio): Despierta la mente, la comunicación y el aprendizaje escolar. Es el periodo de la curiosidad, donde el alma empieza a nombrar el mundo exterior y a desarrollar el intelecto básico.

De 14 a 21 años (Venus): Se activa la energía sexual, el arte, la estética y la búsqueda de identidad a través de las relaciones. Es la crisis de la adolescencia; el alma busca reflejarse en los demás y descubrir qué le atrae del mundo.

El Ciclo de la Expresión Exterior (Edades: 21 a 42 años) Aquí el individuo se lanza al mundo material para conquistar sus metas, poner a prueba su fuerza y definir su ego.

De 21 a 28 años (El Sun / El Sol): Es el despertar de la conciencia individual y la madurez joven. La persona busca su «brillo propio», su profesión y su lugar en la sociedad.

De 28 a 35 años (Marte): El septenio de la acción, la ambición y la lucha. Es una etapa de alta productividad, donde se construyen proyectos, negocios o familias a base de fuerza de voluntad y coraje.

De 35 a 42 años (Júpiter): Llega la primera gran crisis existencial, pero también la expansión de la conciencia. La persona empieza a buscar el sentido profundo de lo que hace. Ya no solo quiere acumular o ganar, quiere sabiduría y expansión filosófica.

El Ciclo de la Transmutación y Sabiduría (Edades: 42 a 63+ años) El enfoque cambia radicalmente: la energía deja de ir hacia afuera (bienes, estatus) y empieza a replegarse hacia adentro (espiritualidad).

De 42 a 49 años (Saturno): El planeta del karma y la estructura exige cuentas. Es la famosa crisis de los 40. Saturno corta lo que ya no sirve (relaciones falsas, trabajos vacíos) para que el individuo se quede solo con lo auténtico. Es el nacimiento del «adulto espiritual».

De 49 a 56 años (Urano): El septenio de la liberación. Tras el peso de Saturno, Urano trae el deseo de romper estructuras viejas, reinventarse por completo y conectar con una libertad que antes no se tenía.

De 56 a 63 años (Neptuno): Etapa mística y de desapego. El mundo material empieza a perder peso y se agudiza la intuición, el arte y la conexión con lo divino o lo colectivo.

De 63 años en adelante (Plutón): El ciclo de la consumación, la muerte iniciática y la preparación para el retorno a la fuente. Se convierte en la etapa del anciano sabio (el mentor) que comprende que la muerte es solo un cambio de estado de la conciencia.

Resumiendo las fases esotéricas son, la etapa del aprendiz:de 1 a 28 años, la juventud donde se purifica la materia física del cuerpo, aprendemos a controlar los instintos, dominar el cuerpo y conocer las leyes de la tierra.

La etapa del compañero; de 29 a 56 años buscamos la iluminación con el dominio emocional, buscamos servir a la sociedad y balancear el karma.

La etapa del maestro; 56 y más hasta la vejéz entra el desapego total, la búsqueda de lo espiritual, se es guía para la sociedad a través de la experiencia.

Estoy hablando de personas que de una u otra manera se han desarrollado despiertas y en búsqueda del sentido de vida, hay una parte de la sociedad que creció desvinculada de valores, de respeto y orden, terminan su vida como nacieron, en la ignorancia total. En mi próxima colaboración hablaré de los políticos y las naciones en sus estadios de vida, algunos políticos podrán ubicarse en su justo medio.

NOTAS DE REMOLINO:

SUPERVISA ALCALDESA CARMEN LILIA CANTUROSAS AVANCES DEL CENTRO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO EN LA COLONIA EL NOGAL

Nuevo Laredo continúa fortaleciendo su infraestructura deportiva con espacios modernos, funcionales y dignos para la comunidad y como parte de este compromiso, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances del nuevo Centro Deportivo Multidisciplinario (CEDEM), obra que transformará un inmueble que permaneció durante años en desuso y abandono en un espacio de primer nivel para la práctica deportiva.

Durante la visita, la alcaldesa verificó los trabajos de rehabilitación que se desarrollan en el antiguo Centro Acuático Villas, ubicado en la colonia El Nogal, el cual fue reconvertido en un moderno complejo deportivo que permitirá ampliar la oferta de actividades físicas y formativas para niñas, niños, jóvenes y adultos de Nuevo Laredo, tras permanecer más de cinco años en abandono.

Una vez en funcionamiento, el CEDEM tendrá capacidad para atender a cientos de usuarios y albergar disciplinas como gimnasia rítmica, gimnasia artística, ajedrez, taekwondo, karate do, judo, artes marciales mixtas, ritmos latinos y otras actividades recreativas y formativas, fomentando la inclusión, la actividad física, la detección de talentos y la formación integral de atletas.

“En nuestro gobierno creemos firmemente que el deporte transforma vidas y fortalece el tejido social; por eso estamos recuperando espacios que durante muchos años estuvieron abandonados o sin utilizarse para convertirlos en lugares dignos, seguros y funcionales para nuestras familias”, destacó Carmen Lilia Canturosas.

La obra representó una inversión de 8 millones 436 mil 420 pesos y contempla la rehabilitación integral de una superficie de mil 300 metros cuadrados.

Los trabajos incluyeron la demolición y reposición de muro perimetral, rehabilitación de vestíbulo, oficinas y planta alta, reparación de plafones, aplanados, pintura, adecuación de cocina integral, rehabilitación de vestidores, impermeabilización, renovación de cubierta metálica, instalaciones eléctricas, firme de concreto, rehabilitación de gradas, colocación de sistema de climatización, ventiladores, extractores y la instalación de tatami especializado para diversas disciplinas deportivas.

El proyecto consistió además en la reconversión total de la antigua alberca y áreas complementarias para adaptarlas a las necesidades de un centro deportivo multidisciplinario, permitiendo optimizar el uso de la infraestructura pública y ampliar el impacto social y deportivo de este espacio.