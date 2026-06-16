Zona ConurbadaAltamira

Sube nivel de la laguna Champayán

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
88 lecturas

*Lluvias elevan casi 30 centímetros el sistema lagunario y mantienen alerta en comunidades ribereñas

Por: Francisco Rodríguez 

Altamira, Tamaulipas (15 de junio de 2026). – Las lluvias registradas durante los últimos días provocaron un incremento cercano a los 30 centímetros en el nivel de la laguna Champayán, situación que mantiene en vigilancia a comunidades ribereñas y genera preocupación entre productores agrícolas de la región.

Habitantes de la zona señalaron que el aumento se debe a los escurrimientos y corrientes que continúan llegando al sistema lagunario desde distintas áreas de la cuenca, así como de municipios ubicados aguas arriba.

Pedro Rivas, residente de la comunidad Mayorazgo Bajo, explicó que el volumen de agua acumulado en los días recientes ya comienza a reflejarse en el comportamiento de la laguna.

“Todo lo que ha llovido en los últimos días está llegando al sistema lagunario y eso se refleja en el aumento que estamos observando”, comentó.

Pobladores indicaron que este año las lluvias se adelantaron respecto a temporadas anteriores, modificando el comportamiento habitual de los cuerpos de agua que alimentan la laguna Champayán.

Además, advirtieron que mientras continúen las precipitaciones en la cuenca del río Guayalejo, seguirán las aportaciones hacia el río Tamesí y el sistema lagunario.

Comunidades como Martín A. Martínez y Torno Largo permanecen atentas ante posibles anegaciones. En tanto, productores agrícolas reportan retrasos en labores de campo y afectaciones potenciales en cultivos de tomate debido al exceso de humedad.

Artículo anterior
Persiste Estancamiento Comercial en Mercado Ávila Camacho
Artículo siguiente
Fideicomiso Universitario
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Altamira

Nombra el PRI estatal a Armando López Flores como secretario adjunto en Altamira

Noticias de Tampico - 0
Altamira Tamps. El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó el nombramiento del exalcalde de Altamira, Ing. Armando López Flores, como nuevo...

Cesan a 19 elementos de la Guardia Estatal por faltas administrativas

Exhorta la Guardia Estatal Cibernética a reforzar la prevención ante posibles fraudes por el Mundial de Fútbol

Lluvias en Tamaulipas dejan una víctima mortal en Ciudad Victoria

COLUMNAS

Columnas

Fideicomiso Universitario

Noticias de Tampico - 0
Gaceta. Por: Raúl Terrazas Barraza Fideicomiso Universitario Porque desde el 22 de mayo pasado fue publicado el Decreto Gubernamental mediante el cual fue autorizada la constitución y...

ENCABEZA CARMEN LILIA CANTUROSAS, ESTRATEGIA INTEGRAL PARA FORTALECER SERVICIOS PÚBLICOS EN NUEVO LAREDO

¿QUE NOS ESTA PASANDO EN EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN TAMAULIPAS?

INSTALA AMÉRICO VILLARREAL, COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA FORTALECER EL DESARROLLO Y LA TRANSPARENCIA DE LA UAT