Sube nivel de la laguna Champayán

*Lluvias elevan casi 30 centímetros el sistema lagunario y mantienen alerta en comunidades ribereñas

Por: Francisco Rodríguez

Altamira, Tamaulipas (15 de junio de 2026). – Las lluvias registradas durante los últimos días provocaron un incremento cercano a los 30 centímetros en el nivel de la laguna Champayán, situación que mantiene en vigilancia a comunidades ribereñas y genera preocupación entre productores agrícolas de la región.

Habitantes de la zona señalaron que el aumento se debe a los escurrimientos y corrientes que continúan llegando al sistema lagunario desde distintas áreas de la cuenca, así como de municipios ubicados aguas arriba.

Pedro Rivas, residente de la comunidad Mayorazgo Bajo, explicó que el volumen de agua acumulado en los días recientes ya comienza a reflejarse en el comportamiento de la laguna.

“Todo lo que ha llovido en los últimos días está llegando al sistema lagunario y eso se refleja en el aumento que estamos observando”, comentó.

Pobladores indicaron que este año las lluvias se adelantaron respecto a temporadas anteriores, modificando el comportamiento habitual de los cuerpos de agua que alimentan la laguna Champayán.

Además, advirtieron que mientras continúen las precipitaciones en la cuenca del río Guayalejo, seguirán las aportaciones hacia el río Tamesí y el sistema lagunario.

Comunidades como Martín A. Martínez y Torno Largo permanecen atentas ante posibles anegaciones. En tanto, productores agrícolas reportan retrasos en labores de campo y afectaciones potenciales en cultivos de tomate debido al exceso de humedad.