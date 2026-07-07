Suma esfuerzos DIF Altamira para fortalecer apoyo alimentario a sectores vulnerables

*Mediante el programa de redondeo Cambio x Cambio Clientes OXXO, “Alimentando Esperanza»

Con el propósito de fortalecer las acciones de asistencia social y garantizar una mejor alimentación a las familias que más lo necesitan, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Altamira unieron esfuerzos con la cadena comercial OXXO para impulsar el programa de redondeo Cambio x Cambio Clientes OXXO, “Alimentando Esperanza».

Durante una reunión encabezada por el presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, junto a la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, así como las Damas Voluntarias del DIF Municipal, se dio a conocer que esta campaña estará vigente del 1 de julio al 30 de septiembre, periodo en el que se buscará recaudar recursos para fortalecer los comedores comunitarios impulsados por el DIF Tamaulipas y el DIF Altamira.

En el encuentro participaron representantes de OXXO, entre ellos la Lic. Ana Bertha Guevara Cabello, Coordinadora de Cultura y Responsabilidad Social; la Lic. Rubí González González, Responsable de Recursos Humanos; y el Lic. Juventino López Mortera, Responsable de Operaciones, en representación del Lic. José Antonio Lara Sáenz, Gerente de Plaza Victoria.

Se destacó que la Región Victoria, a la que pertenece Altamira, comprende 16 municipios y cuenta con 270 sucursales de OXXO.

Las autoridades señalaron que esta iniciativa responde a la necesidad de apoyar a cientos de familias altamirenses que enfrentan diariamente dificultades para acceder a una alimentación saludable. A través de los comedores comunitarios, el Sistema DIF Altamira, en coordinación con el DIF Tamaulipas, brinda alimentos sanos, nutritivos y calientes a la población en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, estos espacios benefician de manera diaria a 210 personas en cuatro comedores comunitarios ubicados en el ejido El Fuerte y Villa Cuauhtémoc, en la zona rural, así como en la colonia Diana Laura y la Zona Centro de Altamira, en la zona urbana.

Con este esfuerzo conjunto entre gobierno e iniciativa privada, se busca fortalecer la atención alimentaria y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan en el municipio.