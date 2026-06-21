Tamaulipas registra más de 112 mil casos de infecciones respiratorias en lo que va de 2026

Enrique Jonguitud

Tamaulipas acumuló 112 mil 623 casos de infecciones respiratorias agudas, de acuerdo con los registros preliminares del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), correspondientes a la semana epidemiológica 20 del año.

El informe detalla que, de ese total, 10 mil 465 casos se registraron únicamente durante la semana más reciente del reporte, mientras que el acumulado anual se mantiene por debajo de lo observado en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 142 mil 697 casos.

En el rubro de padecimientos respiratorios específicos, la entidad suma 966 casos de faringitis y amigdalitis estreptocócicas en lo que va del año, de los cuales 275 fueron confirmados en la semana epidemiológica de referencia. Esta cifra también es inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 17 mil 663 casos.

La vigilancia epidemiológica también documenta 337 casos de tuberculosis respiratoria en Tamaulipas durante 2026, con una distribución de 199 en hombres y 138 en mujeres. En la última semana se notificaron 15 nuevos diagnósticos, mientras que en 2025 el acumulado para el mismo lapso era de 518 casos.

En el caso de neumonías y bronconeumonías, el estado registra mil 175 casos en lo que va del año, con 660 en hombres y 515 en mujeres. Durante la semana más reciente se sumaron 140 nuevos registros, mientras que en 2025 el acumulado alcanzaba mil 441 casos en el mismo periodo.

Respecto a Covid-19, el informe señala que en 2026 Tamaulipas no ha registrado nuevos casos acumulados dentro del sistema de vigilancia por laboratorio, en contraste con 2025, cuando se contabilizaron cuatro casos en el mismo periodo.

Los datos del SINAVE corresponden a información preliminar derivada de casos confirmados o probables, según cada padecimiento, y forman parte del seguimiento epidemiológico que permite observar el comportamiento de las enfermedades respiratorias en la entidad a lo largo del año.