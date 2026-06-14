Tamaulipas supera meta nacional de vacunación y se mantiene libre de casos de sarampión

Ciudad Victoria, Tamaulipas. -Gracias a la amplia participación de la población y al trabajo coordinado del sector salud, Tamaulipas superó la meta establecida durante la Jornada Nacional de Vacunación realizada del 25 de abril al 31 de mayo, al alcanzar un avance sectorial del 106.4 por ciento, dijo Adriana Marcela Hernández Campos.

La secretaria de Salud preciso que, durante esta estrategia nacional, el estado tenía como meta la aplicación de 217 mil 027 dosis de vacunas; sin embargo, se logró inmunizar a la población con un total de 231 mil 004 dosis, superando la meta programada en más de 13 mil vacunas.

La jornada contempló la aplicación de 16 biológicos que integran el esquema básico de vacunación, los cuales brindan protección contra 17 enfermedades prevenibles. Además, en 11 de las vacunas consideradas dentro de la estrategia se alcanzó una cobertura superior al 100 por ciento de la meta establecida.

En materia de prevención del sarampión, Tamaulipas fortaleció de manera histórica sus acciones de vacunación, al aplicar más de 850 mil dosis contra esta enfermedad durante 2025 y lo que va de 2026. Gracias a esta intensa estrategia de inmunización, vigilancia epidemiológica y búsqueda activa de casos, la entidad se mantiene durante 2026 sin registrar casos de sarampión, consolidándose además en el acumulado 2025-2026 como el estado con la menor incidencia de esta enfermedad a nivel nacional.

En esta estrategia de vacunación destaca la amplia aceptación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR), biológico de reciente incorporación al esquema preventivo y cuya aplicación superó ampliamente la meta programada. Esta vacuna representa un avance significativo en la protección de la salud infantil, ya que el VSR es la principal causa de neumonías y bronquiolitis de origen viral en menores de dos años. La inmunización se aplica a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, permitiendo transferir anticuerpos al bebé y brindarle protección desde el primer día de vida, reduciendo de manera importante el riesgo de complicaciones graves durante los primeros meses de su desarrollo.

La titular de Salud expresó que estos resultados reflejan el compromiso del personal de salud y la confianza de las familias tamaulipecas en las acciones preventivas que fortalecen la salud pública y contribuyen a mantener protegida a la población, especialmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Hernández Campos reiteró el llamado a la población para completar y actualizar sus esquemas de vacunación, recordando que las vacunas son una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades y proteger la salud de toda la comunidad.