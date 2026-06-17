Columna Rosa, solo para Mujeres.

“Tamaulipas y Altamira: rumbo a una meta nacional de vivienda.”

Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos.

De cara al segundo semestre de 2026, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó una meta ambiciosa: alcanzar 700,000 viviendas contratadas para construcción al cierre del año, cifra que representaría algo más de la mitad de la meta sexenal del Programa de Vivienda del Bienestar.

Según Octavio Romero, director general del Instituto, entre abril de 2025 y el 14 de junio de 2026 se contabilizan 460,131 viviendas contratadas; para cumplir el objetivo anual, el Infonavit espera sumar 251,325 contratos adicionales durante los meses restantes.

Del total ya asegurado, 191,368 viviendas han iniciado obra, 140,227 iniciarán entre junio y julio, y 128,536 comenzarán en agosto y septiembre.

El impulso a la construcción de vivienda tiene un doble propósito:

Atender la necesidad habitacional. ⁠Dinamizar economías locales.

En estados fronterizos y plazas industriales como Nuevo Laredo, Matamoros y ciudades del sur de Tamaulipas —entre ellas Altamira y Ciudad Victoria— la generación de obra representa empleo y movimiento económico para proveedores, carpinteros, albañiles y comercios locales.

En junio de 2026, los presidentes municipales de estas localidades y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya (AVA) han sido actores clave en coordinar permisos, infraestructura y seguridad para facilitar que los proyectos avancen sin contratiempos.

Para Altamira, puerto con actividad industrial y logística, el avance de proyectos de vivienda contribuye a fijar fuerza laboral y a mejorar condiciones de vida de familias que trabajan en la cadena productiva regional.

La sincronía entre autoridades municipales y estatales con el Infonavit es determinante para que las obras no se detengan y para garantizar servicios básicos como agua potable y transporte.

Asimismo, la distribución temporal de los inicios de obra —una primera ola ya en marcha, otra en junio-julio y una última en agosto-septiembre— muestra un ritmo planificado que busca evitar cuellos de botella en materiales y mano de obra.

Más allá de números y metas, cada vivienda contratada encierra una historia: la de parejas que sueñan con un hogar propio, de familias que buscan seguridad y de trabajadores que encontrarán ingresos estables.

En municipios tamaulipecos como Altamira, la obra pública y privada debe entenderse como una oportunidad para reconstruir tejido social, ofrecer dignidad y reducir vulnerabilidades.

Cumplir la meta de 700,000 viviendas no es solo un logro administrativo, se trata de una promesa de más hogares con techo para cada familia, con sentido de comunidad y futuro.

Lograrlo no es una tarea fácil, requiere coordinación institucional, responsabilidad social empresarial y la mirada puesta en las personas que habitarán esas casas, siempre tomando en cuenta evitar el rezago habitacional.

Fuentes: datos del Infonavit hasta junio de 2026.