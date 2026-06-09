Tampico recibe reconocimiento internacional Tree Cities of the World 2025 por su compromiso con el medio ambiente

El municipio de Tampico fue distinguido con el galardón Tree Cities of the World 2025, reconocimiento internacional que destaca a las ciudades comprometidas con la protección de sus árboles, la conservación de las áreas verdes y la construcción de un futuro más sostenible para sus habitantes.

La presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, señaló que esta distinción representa el resultado del trabajo permanente que su administración ha impulsado en materia ambiental, así como el respaldo de organismos internacionales a las acciones implementadas en beneficio del entorno natural.

“Nos llena de orgullo recibir este reconocimiento, que avala el trabajo que hemos venido realizando y confirma que las acciones emprendidas por nuestro gobierno están generando resultados positivos para el medio ambiente y para la calidad de vida de las familias tampiqueñas”, expresó.

La alcaldesa destacó que este logro es resultado de diversas acciones concretas desarrolladas de manera coordinada, entre las que sobresalen la siembra de 120 mil semillas de árboles endémicos, la plantación y donación de más de 4 mil árboles, la rehabilitación de 49 de los 117 parques públicos del municipio, y los trabajos permanentes de limpieza, conservación y reforestación en zonas de manglar.

Asimismo, Villarreal Anaya resaltó la siembra de 79 mil 500 alevines de lobina en las lagunas del sistema Chairel, una acción histórica que no se realizaba desde hace más de 25 años y que contribuirá a la recuperación de la fauna afectada por los periodos de sequía registrados en la región.

“Estas acciones nos permiten acceder a reconocimientos internacionales como Tree Cities of the World 2025. Nuestro compromiso es mantener y fortalecer estos esfuerzos para que Tampico continúe siendo reconocido como una ciudad que protege, preserva y valora sus recursos naturales”, afirmó.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró que su administración continuará impulsando políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, con el firme propósito de construir un mejor futuro para las presentes y futuras generaciones.

El galardón fue recibido en Puerto Vallarta, Jalisco, por la directora de Ecología del municipio, Yahaira Cruz Aguilar, quien acudió en representación del Gobierno Municipal de Tampico.