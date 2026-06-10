Tendrá Tula el primer parque de energía solar en Tamaulipas

Enrique Jonguitud B

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 9 junio. -El estado se prepara para concretar el desarrollo del primero de tres parques de energía solar que se instalarán en los municipios de Tula y Altamira, para diversificar la generación eléctrica en la entidad, afirmó el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

El funcionario señaló que el primer parque se ubicará en Tula «es un proyecto público que se va a integrar a la red general de distribución”, explicó.

Detalló que la iniciativa fue conceptualizada con una capacidad de 0.5 megawatts y se mantiene dentro de la categoría de proyectos exentos, al no superar los 0.7 megawatts.

Además, adelantó que durante este año también se colocará la primera piedra de los parques fotovoltaicos que desarrollan las empresas Cúbico y Solarig en Altamira.

“Vamos a ser testigos ya en este año de la primera piedra del parque fotovoltaico de Cúbico y el de Solarig”, señaló.

Ángel Jiménez destacó que este tipo de infraestructura tiene ventajas importantes frente a otros proyectos de generación renovable.

«Tienen una génesis y un desarrollo mucho más rápido que los eólicos; hay un tiempo de proyección de más o menos 18 meses para su puesta en marcha operativa”, comentó.

Aunque reconoció que Tamaulipas apenas comienza a desarrollar experiencia en materia fotovoltaica, aseguró que el potencial de la entidad es comparable con el de las regiones más destacadas del país.

“La región del Altiplano no le tiene que envidiar nada a Baja California Norte, Baja California Sur o Sonora. La radiación es muy buena”, afirmó.

El secretario resaltó que las condiciones para el aprovechamiento de la energía solar también se encuentran en Ciudad Victoria y en la zona norte del estado.

Por ello, dijo, se busca impulsar proyectos que permitan incrementar la capacidad de generación y aprovechar mejor los recursos naturales disponibles.