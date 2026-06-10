Zona ConurbadaTampico

Truena la Primera Ruta del Transporte Público por ISSSTE; No Fue Costeable

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
63 lecturas

*Desde el pasado 4 de Junio avisan a los usuarios que regresan a la ruta habitual

Raúl Gallegos

Una de las cinco rutas del Transporte Público que recientemente modifico su trayecto para pasar por el nuevo Hospital del ISSSTE de Tampico (que aún no entra en operación) decidió abortar el proyecto y regresar a su ruta original por Incosteabilldad.

Desde hace días en las unidades de la ruta Puertas Coloradas hay un aviso donde se le informa al usuario, que regresan a su trayecto original ya que existe escasa demanda del pasaje

Hace poco más de un mes por instrucciones de la delegación regional del transporte público se reorganizaron cinco rutas, entre ellas Águila Madero, Tancol, Aviación por Bulevar y Circuito Norte, pues una vez Inaugurado el nosocomio tendrían una mejor demanda en el servicio.

El aviso que portan varias unidades en su interior advierte que desde el 4 de Junio pasado la ruta regresa a su trayecto tradicional, y de paso menciona ajustes en la circulación en la zona centro.

Sobre el tema el delegado regional de esa dependencia estatal no ha dado a conocer un posicionamiento oficial, esto luego de que hace poco más de un mes se anunciara con bombo y platillo la reconfiguración del transporte público para beneficiar a un sector específico de la población.

Cabe mencionar que la finalidad del proyecto de movilidad era que el hospital del ISSSTE estuviera conectado con el servicio, una vez que entrara en operación pues además se habría de beneficiar a un plantel educativo, aspectos que al final no ocurrieron positivamente.

Artículo anterior
Coahuilazo, el doble efecto
Artículo siguiente
70 Emprendedoras de la Morelos Consiguen Espacio para Vender sus Productos
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

COLUMNAS

Columnas

LAS LEYES NO DEBEN HACERSE A ESPALDAS DE LA GENTE: HUMBERTO PRIETO

Noticias de Tampico - 0
T E C L A Z O S Por Guadalupe E. González LAS LEYES NO DEBEN HACERSE A ESPALDAS DE LA GENTE: HUMBERTO PRIETO X.-FOROS CONTRIBUYEN A...

Coahuilazo, el doble efecto

El Mundial de Futbol 2026 es un hito más en la historia de México con todo y riesgos.

El PAN abre puertas, fin al estilo de exclusividad