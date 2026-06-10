Truena la Primera Ruta del Transporte Público por ISSSTE; No Fue Costeable

*Desde el pasado 4 de Junio avisan a los usuarios que regresan a la ruta habitual

Raúl Gallegos

Una de las cinco rutas del Transporte Público que recientemente modifico su trayecto para pasar por el nuevo Hospital del ISSSTE de Tampico (que aún no entra en operación) decidió abortar el proyecto y regresar a su ruta original por Incosteabilldad.

Desde hace días en las unidades de la ruta Puertas Coloradas hay un aviso donde se le informa al usuario, que regresan a su trayecto original ya que existe escasa demanda del pasaje

Hace poco más de un mes por instrucciones de la delegación regional del transporte público se reorganizaron cinco rutas, entre ellas Águila Madero, Tancol, Aviación por Bulevar y Circuito Norte, pues una vez Inaugurado el nosocomio tendrían una mejor demanda en el servicio.

El aviso que portan varias unidades en su interior advierte que desde el 4 de Junio pasado la ruta regresa a su trayecto tradicional, y de paso menciona ajustes en la circulación en la zona centro.

Sobre el tema el delegado regional de esa dependencia estatal no ha dado a conocer un posicionamiento oficial, esto luego de que hace poco más de un mes se anunciara con bombo y platillo la reconfiguración del transporte público para beneficiar a un sector específico de la población.

Cabe mencionar que la finalidad del proyecto de movilidad era que el hospital del ISSSTE estuviera conectado con el servicio, una vez que entrara en operación pues además se habría de beneficiar a un plantel educativo, aspectos que al final no ocurrieron positivamente.