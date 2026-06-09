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Tula entre los mejores Pueblos Mágicos del país

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Enrique Jonguitud

El desarrollo turístico de Tula ha colocado a este destino tamaulipeco entre los 50 mejores Pueblos Mágicos del país, aseguró Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

El funcionario señaló que Tula ha logrado captar la atención de los visitantes, a pesar de que el otro Pueblo Mágico del estado, Mier, recibe el mismo nivel de promoción.

En entrevista, sostuvo que el crecimiento turístico de Tula es notable, ya que sus fiestas, tradiciones y atractivos continúan atrayendo a un número importante de paseantes.

«Tula se encuentra entre los mejores 50 pueblos mágicos del México, pero estamos fortaleciendo también a Mier con recursos que tienen que ver con la capacitación, con la promoción y con un poquito de infraestructura», refirió.

Reconoció que, en comparación con Mier, la ciudad de Tula, enclavada en el Altiplano tamaulipeco, cuenta con una mejor calificación dentro del programa Pueblos Mágicos.

Sin embargo, subrayó que ambas localidades reciben el mismo trato y los mismos recursos por parte del Gobierno del Estado. «Nosotros trabajamos por igual, no tenemos un favorito», afirmó.

El secretario de Turismo indicó que Tula «es de los puntos en Tamaulipas que yo creo que está en el Top 5 por el turismo que recibe, aunque el primer lugar lo tiene Ciudad Madero con la playa Miramar».

Hernández Rodríguez señaló que el Pueblo Mágico de Mier también representa un importante polo de atracción turística y destacó que los visitantes reciben una atención de calidad por parte de los prestadores de servicios turísticos.

 

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