Victoria y Anexas/Ambrocio López Gutiérrez/AVA INTENTA PROTEGER A DÁMASO

Los tamaulipecos sabemos del cálido afecto que une a nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya y al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado. Apenas iniciado el sexenio de la 4T el médico veterinario que aun despacha en rectoría se encaramó en la Secretaría de Desarrollo Rural; hizo tiempo en el gabinete de su primo y solo salió de ahí para dirigir los destinos de nuestra Alma Máter desde donde recorre el territorio privilegiando los espacios universitarios pero dando también sus vueltas por la Suprema Corte de Justicia (por si algo se pudiera ofrecer); por el Congreso de la Unión (quizás ubicando su futura curul) o a diversos eventos de la federación esforzándose por estar cerca de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Aunque a la UAT la auditan despachos externos, el patronato universitario, el congreso del estado y diversas instancias federales (quiero pensar positivamente que los estudiantes y profesores que nos representan en la asamblea universitaria también tienen acceso a revisiones de cuentas), Américo se ha propuesto dotar de una especie de blindaje político y administrativo para evitar que su primo (quizá le conoce algunas limitaciones) pueda tener algún contratiempo cuando ambos salgan de la administración pública porque, hasta las gestiones más exitosas tienen que terminar). La máxima casa de estudios ha sido víctima de un saqueo constante por las recientes gestiones gubernamentales y rectorales, así que cualquier instancia que permita una mayor transparencia y que ate de manos a los corruptos, que siguen agazapados en algunos despachos oficiales, es válida siempre y cuando redunde en beneficio de todos.

El gobernador AVA tomó protesta al Comité Técnico del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la UAT y presidió la primera reunión ordinaria de este nuevo instrumento, que representa un modelo ejemplar de gobernanza, transparencia y responsabilidad financiera que permitirá establecer las reglas de operación e inversiones claras de los recursos de la máxima Casa de Estudios. En el Salón Independencia de Palacio de Gobierno y ante la asistencia del rector DAA, funcionarios universitarios, directivos de los diferentes planteles e integrantes del Patronato, destacó que la creación de este fideicomiso es una colaboración creada mediante Decreto Gubernamental del 22 de mayo de 2026, el cual surge como parte de una estrategia que consiste en el entendimiento y acompañamiento con el fin de aplicar los recursos de forma eficiente.

Indicó que este fideicomiso se encargará de la correcta toma de decisiones (SIC) en favor de la universidad, teniendo como objetivo administrar e invertir los recursos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de un Comité Técnico en aspectos muy precisos como infraestructura universitaria, becas, tecnología e investigación con impacto regional, así como en proyectos estratégicos afines a la función sustantiva de la universidad. “Todo esto permite a la Universidad recuperar rendimientos de sus recursos, así como mayor profesionalismo y seguridad en la administración; se gana en transparencia, facilita el seguimiento cercano por parte del Gobierno del Estado y la propia universidad en el desarrollo de programas y proyectos prioritarios, y todo esto enfocado exclusivamente en beneficio de la propia universidad”, dijo.

EL GOBERNADOR AVA destacó la participación y apoyo de la Universidad en diversas acciones operativas en favor del desarrollo estado. “Son ustedes una universidad viva, patente, integrada al quehacer de esta gran entidad y dando soluciones pertinentes y apoyos con investigación, con generación de ciencia, de conocimiento, de verdad”, mencionó. El rector Dámaso hizo un reconocimiento al liderazgo y a la visión estratégica del gobernador que impulsa, dijo, la transformación, siempre orientada a consolidar un Tamaulipas más justo, más transparente y con mayores oportunidades. “Su convicción de fortalecer las instituciones, privilegiando siempre el interés de la sociedad, refleja una forma responsable de gobernar y eso muestra que su gobierno entiende que el desarrollo de nuestro Estado sólo es posible cuando existe confianza ciudadana”, indicó.

Agregó que la Universidad comparte la convicción de fortalecer los principios de transparencia, legalidad y confianza, y que corresponde a todos los actores públicos actuar con madurez, apertura y responsabilidad. “Hoy instalamos este Comité Técnico con el convencimiento de que estamos contribuyendo a fortalecer una Universidad moderna, abierta, responsable y profundamente comprometida con Tamaulipas. Somos una Universidad que entiende que la autonomía y la rendición de cuentas no son conceptos opuestos, sino principios complementarios”, expresó. Puntualizó que la UAT reafirma, una vez más, que su razón de ser es servir a la sociedad, “porque la Universidad Autónoma de Tamaulipas es patrimonio de las y los tamaulipecos”.

Por su parte, Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas del Estado, explicó que, de acuerdo con el decreto gubernamental publicado el pasado 22 de mayo de 2026 en el Periódico Oficial del Estado, este fondo significa la autonomía y sustentabilidad financiera a largo plazo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, asegurando que este patrimonio sea asignado directamente a la institución, lo que le permitirá contar con una fuente de ingresos constante y revolvente para potenciar sus funciones sustantivas. “La trascendencia de este fideicomiso radica en el profundo impacto que tendrá tanto para el desarrollo de nuestro estado como para el futuro de nuestra máxima casa de estudios”, mencionó. También tomaron protesta como integrantes de este Comité Técnico: Miguel Ángel Valdés García, secretario de Educación; Luisa Eugenia Manautou, secretaria de Administración; y por parte de la Universidad, Eduardo García Fuentes, secretario de Finanzas, y Fidel Gallardo Aguilar, representante del Patronato.

LA SECRETARÍA DE BIENESTAR rindió un homenaje a la escritora y diplomática nacida en Jiménez, Tamaulipas, a través de un espectáculo multidisciplinario en torno a su 40 aniversario luctuoso. Bajo el nombre Amalia se presentó un espectáculo de música, teatro y danza en el Centro Cultural Tamaulipas, específicamente en el teatro que lleva el nombre de la homenajeada: Amalia González Caballero. Luego de un homenaje realizado en la Rotonda de las Personas Ilustres en la CDMX la semana pasada, a cuatro décadas de su partida, el escenario se llenó de vida en la capital tamaulipeca, un evento realizado hace días. Un solo homenaje no sería suficiente, así que hoy nos encontramos rindiéndole un sentido reconocimiento de una forma en la que ella se sentiría complacida: a través del teatro, dijo el director del ITCA, Héctor Romero Lecanda.

En un comunicado oficial se dice que el legado de Amalia es uno que no pierde ni perderá vigencia, porque se siente en el día a día, en el andar cotidiano que se expresa desde la dignidad humana agregó previo a la presentación de la puesta en escena. Bajo la dirección de Demetrio Ávila y Larisa López, la obra contó con las actuaciones de Blanca Holguín, Jesús Náñez, Sandra Balderas, Gisela Sammet y Elliot Ruelas, además de la voz del tenor Ludwig Jasso. El Conjunto Típico Tamaulipeco y la Banda de Música del Gobierno del Estado estuvieron para formar parte del ensamble artístico, mientras que la escenografía e iluminación corrió a cargo de Roberto Escobedo.

Amalia recorrió a través de un espectáculo de formato corto algunos pasajes de su vida y los logros más significativos de quien trabajó en el servicio público, la promoción cultural y la diplomacia. Ante los aplausos y el recibimiento del público, el director del ITCA anticipó a nombre del Gobernador Américo Villarreal que el proyecto seguirá girando por el estado, con nuevas funciones en la capital tamaulipeca y demás municipios, empezando por Jiménez, Tamaulipas, de donde Amalia era originaria. En el teatro principal del Centro Cultural Tamaulipas se develó su nombre completo para reconocer su trayectoria y alcance, ya que anteriormente se presentaba abreviado.

CON EL RESPALDO DE LAS Secretarías de Turismo, Economía y Seguridad Pública del estado, se formalizó la creación de la Cooperativa Tamaulipas se Transforma, un proyecto que busca profesionalizar la producción y comercialización de productos tamaulipecos, con presencia en múltiples puntos de venta, incluyendo la tienda insignia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que este esfuerzo refleja la visión de trabajo impulsada por el gobernador, orientada a generar oportunidades que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas, fortaleciendo la participación de las comunidades, el talento local y el desarrollo de proyectos con alto sentido social.

Indicó que en Tamaulipas se cuenta con productos que llenan de orgullo, artesanías únicas, bebidas emblemáticas, artículos elaborados con maestría por manos tamaulipecas y una rica diversidad de expresiones que reflejan nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras más profundas tradiciones. Por su parte, Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, destacó los beneficios que esta cooperativa representa, tanto para sus miembros actuales como para las tamaulipecas y tamaulipecos que se integren más adelante. Javier Garza, en representación de Alfredo Pérez Salinas, presidente de la Cooperativa y fabricante del reconocido mezcal El Tinieblo, agradeció el respaldo por impulsar la conformación de esta agrupación. En la reunión realizada en la Torre Bicentenario de Ciudad Victoria se contó con la presencia de Ernesto Guevara Garza, director de Economía del Bienestar de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Eva Hernández Flores, presidenta del Voluntariado.

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas invita a vivir el Mundial 2026 en los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, donde la pasión del fútbol se mezcla con la magia y la belleza natural de Tamaulipas. Con el objetivo fomentar la convivencia social y familiar en un ambiente de sana recreación, así como incentivar la atracción turística en la localidad, se ha preparado una experiencia inolvidable para los aficionados. Así lo dio a conocer Benjamín Hernández Rodríguez, titular de la dependencia, al destacar además, que hay Nueve Rutas del Fútbol que conectan con los estadios de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, para los fans y sus acompañantes.

“Nuestros Pueblos Mágicos serán el escenario perfecto para disfrutar el Mundial, aquí podrás vivir cada partido de la Selección Mexicana rodeado de historia, cultura y paisajes impresionantes”, explicó. En Tula y Mier habrá estas transmisiones donde las autoridades locales ofrecerán activaciones especiales y ambiente festivo para que aficionados vibren con cada gol de México. Además, se diseñaron nueve rutas turísticas que unen lo mejor de Tamaulipas: la Reserva de la Biósfera El Cielo, el impresionante cenote de El Zacatón, sus hermosas playas, pueblos con encanto, gastronomía única y riqueza cultural. Se ofrecen estancias de un a tres noches con hospedaje, tours, comida y experiencias completas para que combines la adrenalina del fútbol con la magia de Tamaulipas, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.

Correo: amlogtz@gmail.com