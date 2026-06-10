Victoria y Anexas/Ambrocio López Gutiérrez/COAHUILA ES UNA FICHA DEL TABLERO

El pequeño priista que muchos todavía llevan dentro se manifestó ruidosamente con los primeros resultados de las más recientes elecciones de Coahuila. Alejandro Moreno Cárdenas (ese es el verdadero nombre de Alito) se apersonó en esa entidad del septentrión para presumir el triunfo de los tricolores coahuilenses como si los miles de votos se debieran al comité nacional que preside el campechano. El priista que se ha caracterizado como el rey de la diatriba, el insulto y la calumnia llamó de inmediato a derribar al gobierno de la cuarta transformación. El pobre iluso, enloquecido por la hazaña coahuilense hace cuentas alegres para el futuro inmediato. Todos sabemos que MoReNa perdió una ficha en el juego reciente, pero conserva más de veinte.

Volviendo al pequeño priista que palpita también en los corazoncitos de algunos reporteros y comentócratas, vale decir que en las últimas horas se la han pasado tratando de documentar su efímero optimismo. Los panistas que rompieron la alianza argumentando que el PRI sigue siendo muy corrupto, arañaron unos cuantos votos de la ultraderecha norestense que son insuficientes para seguir compitiendo en Coahuila. El gobernador priista, que tiene por nombre (o apodo) Manolo, fue más discreto que Alito, pero sus simpatizantes, incluyendo la prensa más servicial, se han dedicado a buscar a los culpables de la “gran derrota de MoReNa”. Son incapaces de valorar el trabajo de las bases del tricolor, prefieren lanzar lodo apestoso contra el hijo del expresidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, salpicando también al hijo de nuestro gobernador tamaulipeco. Américo Villarreal Anaya.

Los priistas que hace mucho que no tenían una alegría por motivos electorales, siguen sin proponer algo constructivo para nuestro país. Al igual que el PAN y la ultraderecha nativa, le siguen apostando a los errores de la 4T. Habría que recordarle a la oposición que el PRI gobernó al país más de 80 años y poco aprendió. MoReNa apenas lleva poco más de seis años en la presidencia de la república; le quedan al equipo guinda, cuando menos, cincuenta años para cumplir con el ambicioso programa que nos han ofrecido a todos los mexicanos. Señores priistas, disfruten su triunfo en Coahuila, recuperen un poco de alegría para vivir, piensen un poco en la patria y aléjense del PAN que, apenas es junio y ya huele a noviembre (a muerto). Eso pasa cuando traicionas a la patria.

LA NORTEÑA DE MIS AMORES. La Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en coordinación con la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, conmemoró el 40 aniversario luctuoso de Amalia González Caballero (primera promotora cultural del país) mediante una ceremonia cívica en honor a quien es considerada una de las mujeres más representativas en la política, la historia y la vida cultural nacida en Tamaulipas. La figura de Amalia González Caballero, nacida en Jiménez, Tamaulipas, fue homenajeada por su vida y obra en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México, donde reposan sus restos y memoria. Gloria eterna a la musa de Manuel Acuña.

“El liderazgo de Amalia no conoció límites ni fronteras. Representó a México en la Organización de las Naciones Unidas promoviendo la igualdad de género y la cooperación internacional”, mencionó la titular de Bienestar Social en Tamaulipas, Silvia Casas González. “A cuatro décadas de su partida física, el Gobierno del Estado de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya, refrenda su más firme compromiso con los ideales democráticos, de equidad y de bienestar por los que ella tanto luchó. Que su memoria, su valentía y su trascendencia sigan inspirándonos a seguir trabajando en la construcción de un Tamaulipas y un México, cada vez más justos e igualitarios”, agregó la doctora Casas González.

La secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, acompañada de Héctor Romero Lecanda, director general del ITCA; Alma Mirella Navarro Cruz, directora general de Fomento Cívico de la Secretaria de Gobernación y la titular de la Representación del Gobierno de Tamaulipas, Iris Lidice Francioli Villa, hizo la colocación simbólica de la ofrenda floral para la Guardia de Honor. La ceremonia contó con la participación de la Banda de Guerra del 4to Batallón de la Policía Militar de la SEDENA, en el acto cívico e izado de bandera. Por su parte María Ludivina González leyó una semblanza de la homenajeada, mientras que Nora Ahumada leyó un poema de Carlos Pellicer dedicado a González Caballero. El trío regional del Valle completó el reconocimiento entonando música de la región tamaulipeca. Estas acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya difunden el patrimonio, enaltecen el respeto por las raíces de Tamaulipas y reconocen el legado y la memoria de personas que son indispensables para contar la historia del estado.

LA FIEBRE DEL MUNDIAL. A partir del martes 9 de junio del 2026 se presenta en el mezzanine del Palacio de Gobierno la exposición Un golazo en el tiempo: memoria y legado del fútbol en Tamaulipas. La exposición está abierta para recorridos con estudiantes y para el público en general, retratando a través de su narrativa acontecimientos deportivos históricos, desde lo universal hasta aterrizar en grandes acontecimientos de deportistas tamaulipecos. La exhibición auspiciada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social y el ITCA, reúne imágenes, objetos, documentos y contenido audiovisual que recorren la historia del fútbol, la Copa del Mundo y los talentos deportivos de nuestro estado.

Esta exposición forma parte del compromiso que nos ha encomendado el gobernador Américo Villarreal Anaya en torno al Mundial Social que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el arte y la cultura juegan un papel clave en la cohesión de comunidades en torno a la Copa del Mundo, expuso el director general del ITCA, Héctor Romero Lecanda. En el Instituto hemos realizado murales comunitarios en cada municipio, además de las convocatorias Tiro al ángulo de fotografía y Cartel mundialista, las cuales incentivaron la creación de nuestros artistas visuales en torno a la temática del fútbol. Esta exposición es una especie de cierre del círculo virtuoso que ha significado para las comunidades la estrategia estatal Convivir es un golazo, justo antes del inicio del Mundial, indicó el titular de Arte y Cultura estatal.

Un golazo en el tiempo permite recapitular la historia del fútbol con ejes temáticos específicos, como el Juego de Pelota Maya y las experiencias del Mundial de la FIFA realizados en México en años anteriores, por lo que es una oportunidad para la población de adentrarse a la historia de la justa deportiva. Por otra parte, la identidad tamaulipeca queda de manifiesto, a través del legado de futbolistas y equipos que han hecho historia, como Los Correcaminos de la UAT y el Club Jaiba Brava, por mencionar algunos. No podemos aterrizar en el presente sin referirnos primero a la raíz, así que la exposición es un recorrido que resalta la participación de figuras emblemáticas del deporte en Tamaulipas como Agustín Pánuco Gómez, Francisco Cervantes Morales, Javier Garibaldi de la Teja y Dinora Garza, entre otros, indicó la directora de Desarrollo Cultural del ITCA, Rosa del Carmen Contreras.

Resaltó que la exposición incluye los resultados de las iniciativas realizadas en Tamaulipas este 2026 en torno al Mundial Social, que incluye estrategias de convivencia, de arte y cultura y de infraestructura deportiva. Se puede visitar la muestra de manera gratuita, de lunes a viernes, a partir de las 10:00 de la mañana en el segundo piso del Palacio de Gobierno. Próximamente en el tercer piso, se añadirán las obras ganadoras de las convocatorias Tiro al ángulo y Cartel mundialista.

EL CORAZÓN DE LA HUASTECA. Con la participación de 261 parejas que zapatearon desde la tarde del sábado hasta la madrugada de este domingo, se realizó el Segundo Festival del Huapango Huasteco, que se realizó en el municipio de González, Tamaulipas. Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó la importancia de preservar nuestras raíces y tradiciones, sembradas desde la niñez, como el Huapango, historia viva de nuestros pueblos. González, corazón de la Huasteca Tamaulipeca, volvió a vestirse de fiesta grande, familias enteras, turistas y amantes de la cultura mexicana llenaron las calles, atraídos por el sonido inconfundible de las jaranas, los violines y las guitarras.

Desde las primeras horas, en la plaza principal el zapateado retumbó con fuerza en el corazón de la huasteca tamaulipeca, convirtiendo a González en el epicentro del huapango nacional. Ahí estuvieron participantes y visitantes de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y claro de Tamaulipas entre otros más. Decenas de parejas, vestidas con trajes típicos impecables, mujeres con sus faldas multicolores y los hombres con sombrero, demostraron que el huapango es mucho más que un baile, es identidad, es competencia y es orgullo regional. Con este certamen el municipio de González se anota un tanto valioso en la divulgación del folklore.

“Este Concurso Nacional de Huapango no solo celebra la danza y la música, sino que reafirma el compromiso de Tamaulipas con sus tradiciones más profundas, al mismo tiempo que fortalece el turismo cultural del estado, porque cuando González baila huapango, no solo compite, sino que igual que Tamaulipas, seguro te enamora”, señaló. La inauguración a cargo del Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez y el presidente municipal, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, entre otras y otros invitados más. La pareja campeona absoluta fue en el estilo tamaulipeco, originarios de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Que viva Victoria, por siempre gloriosa.

EL BARBACHA FEST 2026 llega para consolidar a El Mante como un destino turístico auténtico y lleno de tradición, un evento que impulsa la economía local a través de la gastronomía, la cultura y el turismo. Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que este nuevo festival pone en el centro lo mejor de nuestra identidad: el sabor, la tradición y la calidez de nuestra gente. Indicó que el evento se realizará el próximo 27 de junio y la convocatoria de participación es estatal y está abierta para equipos de entre tres y diez integrantes, quienes podrán presentar propuestas de barbacoa tradicional, regional o de fusión. Los platillos serán evaluados por especialistas gastronómicos, cocineros tradicionales y representantes del sector turístico, considerando aspectos como sabor, tortilla, salsa, limpieza e higiene.

El concurso otorgará premios económicos de 20 mil pesos al primer lugar, 15 mil pesos al segundo lugar y 10 mil pesos al tercer lugar, así que inscríbanse; tienen hasta el 19 de junio para registrarse en la Presidencia Municipal de El Mante. Hernández Rodríguez refirió que a través de un emocionante concurso de barbacoa, actividades artísticas, culturales y una gran convivencia familiar, el Barbacha Fest promete convertirse en un evento inolvidable, donde familias, amigos y visitantes disfruten de una experiencia única llena de sabor, música, cultura y alegría. La gran fiesta gastronómica reunirá a familias de El Mante y visitantes en torno a la barbacoa, considerada uno de los platillos más emblemáticos de este lugar de Tamaulipas.

LA IDENTIDAD SEGÚN MÓNICA. La Secretaría de Turismo de Tamaulipas invita a disfrutar de la exposición fotográfica “Alas en Libertad”, una muestra dedicada a las aves que habitan los parques de Tampico, captadas con maestría por el Club de Observadores de la Biodiversidad del Municipio. Al lado de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas inauguró la muestra fotográfica. Mónica Villarreal Anaya destacó que “A través de la fotografía, sensibilizamos a la ciudadanía sobre la importancia de conservar nuestro entorno natural y proteger la biodiversidad que forma parte de la identidad de Tampico”. Por su parte, Hernández Rodríguez dijo que es una muestra dedicada a las aves que habitan los parques de Tampico.

El trabajo de la unión de Club de Observadores de la zona sur de Tamaulipas en el 2025 se logró posicionar a Tamaulipas en el Evento Global Big Day en el 4to lugar de registro de Aves a nivel nacional. Los invitamos a que conozcan la diversidad de nuestras aves a través de estas imágenes, que pueden admirarse durante todo el mes, en la Explanada de la Expo Tampico, señaló el titular de Turismo. En el evento también se entregó un reconocimiento al niño Joaquín Eleazar Torres del Ángel, quien es el observador más pequeño del Club de Observadores de la Biodiversidad del Municipio de Tampico.

CON MAYOR SEGURIDAD PARA TODOS, Tamaulipas avanza de forma sólida. No solo se está logrando atraer a un mayor número de visitantes a los diversos destinos turísticos, sino que también se están concretando importantes inversiones y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico, la infraestructura y el bienestar de las comunidades locales. Así lo señaló el secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, quien destacó el significativo reforzamiento de la seguridad implementado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el cual incluye mayor inteligencia, tecnología de vanguardia, equipamiento especializado y la consolidación de las Estaciones Seguras en todo el estado.

“Estos esfuerzos se complementan para ofrecer una experiencia de viaje más segura y confiable, especialmente en las carreteras y vialidades de Tamaulipas, por donde transita la mayor parte de los visitantes que llegan al estado, además de la conectividad aérea con Mexicana, Volaris y Aerus entre otras más”, señaló. Dijo que a esto se suma el valioso apoyo del equipo de Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo, que con solo llamar al 078, brindan atención mecánica oportuna, asistencia en carretera y orientación turística, garantizando que cada viajero reciba un servicio cálido, profesional y humano durante su estancia en Tamaulipas.

“También estamos en contacto permanente con los Consejos Consultivos Municipales de Turismo y con el Consejo Estatal de Turismo para canalizar las inquietudes de los diversos sectores y generar estrategias y acciones”, refirió el funcionario estatal. Pero también se necesita del apoyo y cooperación de la sociedad, respetando los señalamientos en carreteras y destinos turísticos, las indicaciones de las autoridades, mantenerse informado por los canales oficiales y manejar con responsabilidad, para disfrutar de los destinos turísticos en familia y tener un feliz regreso, concluyó.

Correo: amlogtz@gmail.com