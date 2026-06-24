Opinión pública

La Diabla y las cuentas del Demonio

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Don Moisés Antonio Borjón Olvera aporta su granito de arena al desprestigio del PAN y grupo de Truko Verástegui, al que pertenece, bocabajeado hoy por señalamientos de relaciones “peligrosas” con los malos de Jalisco.

Es parte del Imperio del Guayalejo. Leva dos periodos al hilo como alcalde de Llera, y quiere dejar sucesor y él brincar a una diputación.

Desde el domingo, Día del Padre, el doctorcito registra amplia cobertura en de prensa nacional e internacional, no por alguna obra o acción benéfica, sino por el espectáculo para adultos que ofreció con derroche.

Contrató a una artista que, en muy poca ropa, presentó su show en ring de lucha libre, rifó regalos y se dejó abrazar y tomar imágenes a discre.

El problema no es ella, su vestuario ni el espectáculo. Vive de su imagen y fue contratada para realizar un trabajo. El tema está del otro lado del escenario cuando el edil decidió convertir el festejo en un espectáculo de corte sensual, pagado con recursos públicos (ni modo que de su bolsa).

No está claro lo que cobra por función La Diabla Beltrán, pero no debe ser algún abono “chiquito” del indecente y lépero dueño de Elektra.

En domingo por la tarde la Casa de la Cultura lució un lleno a reventar no solo de varones sino de damitas.

Salvo los “festejados”, las críticas llegaron tanto de paisanos como de otras latitudes. Hay quienes califican a Borjón como depravado.

Nadie se espanta, dicen. En política el pan y circo están vigentes desde hace milenios. El asunto es el presupuesto. El billete debió utilizarse en atender necesidades de caminos, agua potable, alumbrado, medicamentos y servicios básicos y no en un evento lascivo.

Llevar una modelo escasamente vestida para animar a los papás, no era prioridad. No es.

La indignación no es en contra de ella sino del funcionario. Borjón tiene la obligación de informar cuánto costó el espectáculo, quien facturó, procedimiento y de qué partida salió el billete.

Llera y Tamaulipas no estarían en la cresta de los medios si el recurso se manda al DIF local que dirige Doña Mariana Meza Villarreal, y que necesidades tienen muchas.

Moisés pertenece al grupo cañero desde que en 2020 lo recogió el entonces secretario General de Gobierno para hacerlo candidato del PAN a la presidencia (se había registrado como independiente) del pueblo.

El golpe mediático colateral va en contra de Verástegui, primero, y del PAN en segundo lugar cuando arrastran un tremendo desprestigio. El escándalo no puede quedar encerrado en los límites municipales.

Después de la presentación de La Diabla, aparecieron las cuentas mochas del Demonio doctorcito. Ha utilizado el ayuntamiento como su juguetito y fuente de financiamiento para gustos familiares.

En la Auditoría Superior del Estado tiene por lo menos 15 expedientes por “pérdida” de billetes o negarse a transparentar el uso del presupuesto.

Junto con él van la síndica Norma Delia Lara Alemán y el Tesorero Héctor Aurelio Velázquez, multados con cifras que superan el medio melón.

Según cuentas de los fiscalizadores, en el ejercicio 2023 el doctorcito dejó pendientes de comprobar hasta 26.6 millones en 27 acciones de responsabilidad, algunas de las cuales apeló al Tribunal Administrativo. Por ahora no hay órdenes de aprehensión, pero no se duda que lleguen.

Oscuridad total en el gobierno panista de Borjón.

En la auditoría al desempeño AED/028/2024 practicada al Concepto 4400, Ayudas Sociales, los auditores reportaron que “fue materialmente imposible de ejecutar” porque el edil y su gente se negaron a proporcionar información sobre el gasto de los 15 millones asignados.

No supieron tampoco del destino de 10.5 millones de la cuenta 2024, según el reporte de febrero del 2026 rendido por la ASE. Claro, no significa que la plata haya sido robada por los interfectos, pero tampoco se trata de simples errores de dedo.

Mientras la AS tiene bajo la lupa el manejo financiero de Llera, el alcalde Moisés encontró tiempo, ánimo y presupuesto para contratar el espectáculo de La Diabla que, por cierto, es bastante bueno.

Lunes y martes de intensa actividad en comisiones y pleno de los diputados al Congreso de Tamaulipas. El viernes se reunirá la Comisión Vigilancia de la Auditoría Superior para análisis y dictaminación de 199 cuentas públicas 2024.

El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno, presentó iniciativa que busca transformar la administración municipal mediante digitalización de procesos, modernización de servicios y reducción progresiva de papel.

Las reformas van al Código Municipal para construir gobiernos más eficientes, sustentables y cercanos a la ciudadanía, dijo.

El Gobernador Américo Villareal se apersonó este martes en el sitio de fractura de una tubería de obra del acueducto Guadalupe Victoria, que originó la desaparición de un obrero y suspensión del rebombeo mientras se hacen las reparaciones.

Al reunirse con los equipos que participan en la emergencia, Américo dijo que es prioridad localizar al desaparecido y ordenó disponer de recursos humanos y técnicos necesarios para fortalecer la búsqueda.

Reiteró a la familia su solidaridad y compromiso, y que seguirá atento al desarrollo del operativo.