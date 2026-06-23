Impulsa SEDENER y Eservices capacitación del sector gasolinero a más de mil 800 participan

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y para un adecuado cumplimiento regulatorio del sector gasolinero de Tamaulipas y del país, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, en colaboración con la empresa Eservices, concluyó con éxito una selección de los diez Webinars más importantes y de mayor interés para el sector petrolífero.

Desarrollados entre abril y junio de 2026, sin costo alguno y con la destacada asistencia de más de mil 800 participantes, el programa de capacitación abordó temas relevantes para la operación, cumplimiento normativo y actualización de los distintos actores de la cadena de valor de los combustibles, consolidándose como un espacio de aprendizaje y vinculación para empresarios, responsables técnicos y personal operativo del sector.

El secretario, Walter Julián Ángel Jiménez, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia y vinculación impulsada por el gobernador, Américo Villarreal, para que el sector gasolinero de Tamaulipas siga fortaleciendo su capacidad, competitividad y que sea uno de los más cumplidos en legislación, normatividad y trámites regulatorios.

Durante las sesiones, se contó con las aportaciones y recomendaciones de especialistas como Alicia Zazueta Payán, Emmanuel Quevedo Reyes de AVALON Informática y Servicios, José Gabriel Félix Camacho, Maylin García Bojórquez y Cristhyna Munguía Huerta, entre otras y otros especialistas.

La colaboración entre SEDENER y Eservices permitió acercar contenidos de alto valor técnico a participantes de diversas regiones, promoviendo una cultura de mejora continua y fortaleciendo el ecosistema energético.

“En Tamaulipas seguiremos trabajando y creando espacios para acercar a las y los actores gasolineros a información especializada y herramientas que permitan a las empresas operar con mayor eficiencia, seguridad y cumplimiento regulatorio”, culminó el secretario Walter Julián Ángel.