Prioriza DIF Tamaulipas atención a estudiantes con mayores necesidades de atención nutricional

*A través de las Jornadas de Orientación y Educación Alimentaria realizadas en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Aldama y Tampico

Reynosa, Tamaulipas. Con el objetivo de promover hábitos alimentarios saludables que contribuyan al bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, lleva a cabo las Jornadas de Orientación y Educación Alimentaria.

A través de estas acciones, se busca fortalecer la salud y nutrición de las y los beneficiarios de los programas alimentarios mediante pláticas nutricionales, actividades lúdicas y dinámicas didácticas que fomentan estilos de vida saludables y una mejor relación con los alimentos.

Durante el mes de mayo, las jornadas se realizaron en la Escuela Enrique C. Rébsamen de Reynosa, la Escuela Manuel González de Río Bravo y la Escuela Enrique C. Rébsamen de Aldama. En junio, las actividades continuaron en la Escuela Miguel Ramírez Hernández de Tampico.

Los planteles educativos seleccionados para estas jornadas presentan condiciones que hacen prioritaria la atención nutricional de su alumnado. De acuerdo con datos estadísticos proporcionados por el IMSS dentro de la Estrategia Nacional Vida Saludable, algunas instituciones registran hasta un 40 por ciento de casos de malnutrición entre sus estudiantes

Como parte de estas actividades, también se presenta la obra de teatro musical “Las aventuras de Flor y Tenoch”, una adaptación con temática de alimentación saludable y sostenible que transmite mensajes positivos a estudiantes y docentes, quienes a su vez los comparten con sus familias, fortaleciendo la cultura del autocuidado y la buena alimentación.

Mediante acciones de orientación alimentaria y educación para la salud, el DIF Tamaulipas contribuye al bienestar integral de las familias tamaulipecas, impulsando entornos escolares más saludables y mejores oportunidades para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.