En riesgo 45% de las remesas que llegan a Tamaulipas

*Nuevos controles al sistema financiero de Estados Unidos podrían dificultar el acceso de millones de migrantes a los servicios bancarios.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

La incertidumbre generada por el endurecimiento de los controles financieros en Estados Unidos podría afectar hasta 45 por ciento de las remesas que reciben las familias tamaulipecas, advirtió el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado.

El funcionario alertó que, aunque actualmente no existe ninguna disposición que prohíba el envío de dinero desde territorio estadounidense, las medidas que se analizan podrían dificultar el acceso de millones de migrantes a los servicios bancarios, especialmente de aquellos que carecen de documentos migratorios.

La preocupación surge en un contexto donde las remesas se han consolidado como uno de los principales soportes económicos para miles de hogares en Tamaulipas. Durante el primer cuatrimestre de 2026, el estado recibió alrededor de 218.3 millones de dólares por este concepto, cifra similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.

“Estamos muy al pendiente de nuestros tamaulipecos que están en Estados Unidos. Se han difundido versiones sobre las remesas y nuestro trabajo es informarles cuál es el verdadero alcance de esas disposiciones”, señaló Rodríguez Alvarado.

Explicó que las iniciativas en discusión no buscan impedir directamente las transferencias de dinero, sino establecer mayores requisitos para acceder a determinados servicios financieros. Entre ellos, la posibilidad de que algunas instituciones bancarias exijan acreditar identidad y situación migratoria para realizar operaciones.

“Lo que se plantea no tiene que ver directamente con impedir el envío de remesas, sino con requisitos bancarios que podrían dificultar el acceso a estos mecanismos financieros”, puntualizó.

De acuerdo con estimaciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, una aplicación más estricta de estos controles podría impactar a cerca del 45 por ciento de quienes actualmente envían remesas desde Estados Unidos.

Rodríguez Alvarado detalló que de los aproximadamente 13 millones de mexicanos nacidos en México que residen en territorio estadounidense, cerca de 6.5 millones no cuentan con documentos migratorios, lo que representa prácticamente la mitad de esa población.

“Si trasladamos esa proporción al caso de Tamaulipas, estaríamos hablando de una afectación importante para los emisores de remesas y, en consecuencia, para las familias que dependen de esos recursos”, advirtió.

Para concluir, indicó que el Gobierno de Tamaulipas mantiene un monitoreo permanente de las decisiones que se adopten en Estados Unidos, con el objetivo de brindar orientación a los connacionales y diseñar estrategias de apoyo en caso de que se materialicen nuevas restricciones.