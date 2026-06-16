Alianza estratégica entre Tec Madero y Universidad Politécnica de Altamira impulsará proyectos para atender necesidades de la región.

Con el objetivo de fortalecer la educación superior, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en beneficio del sur de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y la Universidad Politécnica de Altamira firmaron un convenio general de colaboración que permitirá impulsar proyectos conjuntos orientados a atender las necesidades de la región.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Altamira y fue encabezada por el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Mtro. Juan Dionisio Cruz Guerrero, y el director general de la UPALT, Dr. José Alanís Mendo, acompañados por directivos, docentes e investigadores de ambas instituciones.

Durante su intervención, el director del Tec Madero destacó que, aunque los convenios de colaboración pueden parecer similares, cada uno tiene un propósito particular que permite complementar fortalezas y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

“Hoy es un día importante para nuestras instituciones, porque la firma de este convenio representa la voluntad compartida de trabajar unidos por el desarrollo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en la zona sur del estado de Tamaulipas”, expresó.

Juan Dionisio Cruz Guerrero señaló que ambas instituciones comparten la misión de formar el talento humano que requiere la región para enfrentar los desafíos actuales y construir nuevas oportunidades para el futuro, mediante la generación de conocimiento, la investigación aplicada y la vinculación con los sectores productivos.

Asimismo, destacó que los grandes retos actuales demandan la suma de capacidades y esfuerzos entre instituciones. Como ejemplo mencionó el proyecto Olinia, el primer vehículo eléctrico cien por ciento mexicano presentado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desarrollado por investigadores del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional, entre ellos tres académicos del Tec Madero.

“Estoy seguro de que es el punto de partida de grandes proyectos, de nuevas oportunidades y de una colaboración que promoverá el bienestar de nuestra comunidad y el fortalecimiento de la educación superior tecnológica en Tamaulipas”, afirmó el director del Tec Madero.

Con esta alianza, el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y la Universidad Politécnica de Altamira refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para generar soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo económico y social del sur de Tamaulipas.