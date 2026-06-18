Asume su cargo nuevo titular del Órgano de Control del IETAM: fortalecerá la transparencia institucional

Enrique Jonguitud

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) inició una nueva etapa en sus labores de vigilancia administrativa con la incorporación de Luis Gerardo Charles Torres como titular del Órgano Interno de Control, luego de ser designado por el Congreso del Estado el pasado 10 de junio.

El nuevo funcionario sustituye a Frida Denisse Gómez Puga, quien dejó la responsabilidad después de ser electa como consejera nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), abriendo paso a la renovación de esta área encargada de fortalecer los mecanismos de control institucional.

El Órgano Interno de Control del IETAM tiene como principales funciones vigilar el cumplimiento de las normas administrativas, supervisar el uso adecuado de los recursos públicos, realizar acciones de prevención y atender procesos relacionados con responsabilidades administrativas dentro del organismo electoral.

La incorporación de Charles Torres fue recibida por el consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, quien encabezó la bienvenida al nuevo titular y posteriormente participó en una reunión de trabajo con el personal de las distintas áreas del instituto.

El encuentro se realizó en la Sala de Sesiones del IETAM y contó con la participación de la totalidad del personal adscrito al Órgano Interno de Control, además de funcionarios de las diferentes áreas bajo la coordinación del secretario ejecutivo, Juan de Dios Álvarez Ortiz.

Durante su intervención, Charles Torres manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada, destacando que el área a su cargo mantendrá apertura para sumar esfuerzos en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional.

Con la llegada del nuevo titular, el IETAM busca dar continuidad a las tareas de control, supervisión y mejora administrativa, elementos fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del organismo encargado de organizar y vigilar los procesos electorales en Tamaulipas.