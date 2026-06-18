T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MERECIDO RECONOCIMIENTO AL LIC. MARCELO OLÁN MENDOZA

X.-Lo recibió en su representación su esposa la Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga.

CON PROFUNDO agradecimiento recibí el reconocimiento como padrino de la generación 2023-2026 de la Escuela Secundaria Técnica No. 59 “Rodolfo Treviño Castillo” de Reynosa, una distinción que, “valoro profundamente por venir de una comunidad educativa comprometida con la formación de las nuevas generaciones”, en tales términos se expresó en la breve entrevista con quien esto escribe el Lic. Marcelo Olán Mendoza.

DURANTE la ceremonia de graduación celebrada en Reynosa, en mi representación acudió mi esposa, la Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga, presidenta de la Fundación Lic. Marcelo Olán Mendoza, quien tuvo el honor de acompañar a las y los graduados en este momento tan significativo y recibir el reconocimiento otorgado por la comunidad educativa, cuyo emblema, “enaltece nuestro trabajo en favor de los jóvenes estudiantes”, jóvenes que, repito y reitero, “son el futuro de Reynosa, Tamaulipas y México”, destacó.

ESTE reconocimiento, agregó el Lic. Marceo Olan Mendoza, “tiene un significado muy especial para mí”, porque surge a partir del apoyo brindado a los talleres agropecuarios de la institución mediante la donación de animales de granja, contribuyendo a que, “las y los estudiantes continuaran con sus prácticas y fortalecieran su aprendizaje técnico”, enmarcó

LUEGO, enmarcó Olan Mendoza que, cuando la escuela enfrentó la difícil situación del robo de los animales utilizados en los talleres, consideré que, “era importante sumar esfuerzos para evitar que los jóvenes vieran afectada su formación. Por ello, con mucho entusiasmo, cariño y buenos deseos, “atendimos la solicitud de apoyo y realizamos la donación que permitió restablecer las actividades académicas y dar continuidad a un proyecto educativo fundamental para su desarrollo”.

EN otra de sus firmes apreciaciones el Lic. Marcelo Olan Mendoza expresó, firmemente que, “la educación es la mejor herramienta para transformar vidas y construir un mejor futuro”. Motivo por el cual, tengan la certeza que, “seguiré impulsando acciones que generen oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de Reynosa”, abundó.

POR ello, “felicito a las y los egresados por este importante logro”. Apuntando el Lic. Olan Mendoza que, “la graduación representa la culminación de una etapa llena de esfuerzo, dedicación y aprendizaje”, pero, también el inicio de “nuevos retos y oportunidades” para las nuevas generaciones.

ADEMÁS, “hago patente mi sincero agradecimiento a directivos, docentes, padres de familia y estudiantes por esta muestra de confianza y cariño, hacia mi persona” y, por ello, “tengan la seguridad que, así como hoy desde nuestra fundación y, desde cualquier trinchera un servidor, junto a mi esposa Lic. Erika Patricia Salinas Liziaga, “seguiré luchando a carta cabal para servir al pueblo”, remarcó Olán Mendoza

FINALMENTE, reitero mi compromiso de “seguir trabajando de la mano de la sociedad para fortalecer la educación y contribuir al desarrollo de Reynosa y de Tamaulipas”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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