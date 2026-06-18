Carmen Lilia Canturosas Moderniza infraestructura vial beneficiando a familias de los Olivos 1 y 2.

*Estas acciones que fortalecen la conectividad y continúan transformando la infraestructura urbana de Nuevo Laredo, sostuvo la alcaldesa.

El acceso a las viviendas de cientos de familias de las colonias Los Olivos 1 y Los Olivos 2 ahora es más seguro, cómodo y digno gracias a la entrega de cuatro importantes obras de repavimentación con concreto hidráulico realizadas por el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acciones que fortalecen la conectividad y continúan transformando la infraestructura urbana de Nuevo Laredo.

Las obras representan una inversión superior a los 17 millones de pesos y forman parte de la estrategia municipal para brindar vialidades más seguras, funcionales y duraderas, mediante la utilización de concreto hidráulico, material que ofrece una mayor resistencia y vida útil.

“Estamos cumpliendo a los vecinos con calles dignas y de calidad; cuando intervenimos una vialidad no solamente cambiamos el pavimento, también trabajamos en la infraestructura hidráulica y sanitaria para garantizar obras que verdaderamente mejoren la vida de las familias”, destacó la presidenta municipal.

Resaltó que en sintonía con los principios humanistas promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa desarrollando obras que fortalecen la calidad de vida de la población, garantizando entornos más seguros, accesibles y dignos para todas y todos.

Como parte de la gira de trabajo, la alcaldesa entregó la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Planeación Municipal entre Artículo 25 y Artículo 22, en Los Olivos 1, con una inversión de casi 5.7 millones de pesos y una superficie de casi 2 mil metros cuadrados.

Además, se puso en servicio la rehabilitación de la calle Artículo 25 entre Conquista y Celebridad, en Los Olivos 2, donde se invirtieron cerca de un millón de pesos; la repavimentación de Artículo 20 entre Bulevar Rea y Planeación Municipal, con una inversión de más de 5.6 millones de pesos; y la obra realizada en Nueva Victoria entre Artículo 20 y Lienzo Charro, con una inversión de cerca de 4.9 millones de pesos.

Vecinos del sector agradecieron las acciones realizadas por el Gobierno Municipal. Brenda Cortés, en representación de las familias beneficiadas, destacó el impacto positivo que las obras han tenido en la colonia.

“Además de darnos espacios dignos, nos siguen entregando calles nuevas y de calidad, necesarias para transitar libres y seguros en nuestras colonias. Juntos haremos posible que Nuevo Laredo siga transformándose”, expresó la vecina beneficiada.

Los trabajos incluyeron la renovación de tomas y descargas domiciliarias, construcción de pavimento de concreto hidráulico, rehabilitación de banquetas, filtros, subbases, renivelación de pozos de visita y señalamiento vial.

Canturosas Villarreal señaló que la transformación de este sector continuará durante el presente año con nuevas obras de infraestructura que permitirán seguir recuperando vialidades que durante años permanecieron en malas condiciones.

La alcaldesa también hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir en el cuidado de la infraestructura urbana, especialmente evitando tirar basura en la vía pública y reportando oportunamente fugas de agua o problemas en el drenaje sanitario.

Tan solo en las colonias Los Olivos 1 y 2, el Gobierno Municipal ha realizado 35 obras entre las administraciones 2021-2024 y 2025, con una inversión acumulada de más de 122 millones de pesos, consolidando una transformación histórica en este sector de la ciudad.