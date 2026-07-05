BLANCA NARRO: México necesita juventudes que debatan, acuerden y participen.

*La Diputada Federal de MORENA, participo este sábado en el taller «Las y los Jóvenes Deciden en la Democracia», que se realizó en Altamira y fue presidido por la maestra Lupita Gómez, a través de la Secretaría de Formación y Capacitación Política, encabezada por Yuli Mata.

Altamira, Tamps., 4 de julio. — La diputada federal Blanca Narro Panameño participó este sábado en el taller «Las y los Jóvenes Deciden en la Democracia», convocado por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas como parte de las actividades de formación política dirigidas a las juventudes.

El encuentro en el que prevaleció un mensaje de unidad entre los representantes del movimiento, y la notoria participación de Narro Panameño junto a Marcelo Abundis, Abelardo Garcés y Sandra Muñoz, reflejando una dinámica de coordinación y respaldo mutuo durante las distintas intervenciones y actividades del taller.

«Las y los Jóvenes Deciden en la Democracia», se realizó en el salón Faroles, de la zona centro de Altamira, y reunió a cientos de jóvenes que acudieron al espacio gratuito de capacitación promovido por la dirigencia estatal del partido, presidida por la maestra Lupita Gómez, a través de la Secretaría de Formación y Capacitación Política, encabezada por Yuli Mata.

Durante la jornada se abordó la importancia de la participación juvenil en la vida democrática y el papel que desempeñan las nuevas generaciones dentro del movimiento, en un ejercicio de diálogo e intercambio de experiencias orientado a fortalecer la organización política desde la base.

Blanca Narro Panameño destacó que la formación política constituye una herramienta para que las juventudes participen de manera informada en la toma de decisiones y contribuyan a la consolidación de un proyecto colectivo.

El taller forma parte de la estrategia de Morena en Tamaulipas para ampliar los espacios de capacitación y participación dirigidos a jóvenes, con el objetivo de fortalecer la organización interna del partido y promover nuevos cuadros políticos.

Con este tipo de actividades, la dirigencia estatal busca consolidar la participación de las juventudes como uno de los pilares del movimiento, bajo la premisa de que una ciudadanía informada fortalece la democracia y la vida pública.

«Tu voz cuenta y tu participación construye la democracia», fue el mensaje con el que concluyó la jornada, reiterando la invitación a las y los jóvenes a involucrarse en los procesos de formación y participación política que impulsa Morena en Tamaulipas.