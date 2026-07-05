DIF Tampico Avanzan Hacia una Inclusión Plena con el Lengua de Señas Mexicana

Al presidir un curso más de enseñanza en el Lenguaje de Señas Mexicana (LSM), dirigido al personal operativo del gobierno municipal y del Sistema DIF Tampico en su nivel intermedio, la titular del organismo, Dra. Luz Adriana Villarreal Anaya subrayó la importancia de derribar barreras de comunicación y elevar la calidad de atención a la ciudadanía, a través de programas formativos que garanticen la inclusión.

«Seguimos fortaleciendo la Lengua de Señas Mexicana en nuestras instituciones para consolidar un servicio verdaderamente integral. No se trata solo de un curso, se trata de garantizar que cada tampiqueño, sin importar sus condiciones, se sienta escuchado, atendido y respetado», afirmó.

Villarreal Anaya subrayó que, mediante este programa de capacitación continua y progresiva, se dota a los servidores públicos de las herramientas necesarias para que amplíen el nivel de atención a la comunidad sorda.

“El Sistema DIF Tampico y el gobierno municipal reafirmamos el compromiso de ampliar las acciones, programas y esfuerzos con una visión humanista e inclusiva que nos permita mejorar la calidad de vida de todos los grupos sociales”, puntualizó.

En la capacitación intermedia en LSM, participan servidores públicos del DIF y del Ayuntamiento porteño, cuya función está implícita, principalmente a la atención personal de la ciudadanía.