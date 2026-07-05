Román Bock levanta la mano para buscar una diputación federal por la acción afirmativa migrante

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El presidente de la Asociación de Tamaulipecos en Texas, Román Bock, confirmó su interés de participar en el proceso electoral de 2027 para buscar una diputación federal por la vía de la acción afirmativa migrante de Morena, con el propósito de representar a la comunidad de connacionales que radica en Estados Unidos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el también coordinador de la Segunda Circunscripción de la Secretaría de Migrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena señaló que ya trabaja en la construcción de este proyecto político, aunque precisó que los tiempos electorales aún no inician.

“La respuesta simple es sí, sí estamos trabajando por una diputación. Traigo las dos manos levantadas”, expresó.

Indicó que su aspiración es convertirse en un representante de la comunidad migrante para impulsar políticas públicas que fortalezcan la protección de los derechos de los mexicanos que viven en el extranjero.

Román Bock recordó que, desde la agenda migrante, ya se han presentado diversas iniciativas enfocadas en atender las necesidades de este sector, mismas que continúan en análisis y seguimiento.

Asimismo, manifestó que continuará recorriendo el territorio y fortaleciendo el contacto con la ciudadanía, en concordancia con los lineamientos internos de su partido.

“Morena nos está pidiendo trabajar nuestro territorio, estar en contacto con la gente y demostrar trayectoria. Esperaremos lo que determine la ciudadanía y el partido”, puntualizó.

Reconoce respaldo del Gobierno de Tamaulipas

En otro tema, el dirigente de la Asociación de Tamaulipecos en Texas reconoció el respaldo que, afirmó, ha brindado el Gobierno de Tamaulipas a la comunidad migrante mediante el trabajo coordinado con el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y organizaciones de connacionales establecidas en Estados Unidos.

“Cuando les digo que el Gobierno del Estado está trabajando de la mano y nos está apoyando, lo está haciendo. El gobernador lo está haciendo y son cosas que puedo ver de primera mano”, señaló.

Destacó que actualmente alrededor de 600 mil tamaulipecos residen en el extranjero, por lo que consideró fundamental fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades y organizaciones civiles para acercar información, asesoría y acompañamiento a las familias migrantes.

“Somos 600 mil tamaulipecos en el exterior que necesitamos este tipo de asesoramientos y este tipo de vínculos. Esa era la parte que faltaba y hoy la estamos construyendo”, concluyó.