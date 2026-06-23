COMAPA Altamira repone pavimento de vialidades tras reparaciones

*Labores se llevaron a cabo en la colonia Nuevo Tampico, Fraccionamiento Arboledas, y en la Zona Centro

Conforme a las acciones emprendidas por el propio organismo para evitar accidentes por zanjas abiertas y de abatir el rezago existente el rubro cumpliendo con las instrucciones del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, la COMAPA Altamira realizó la reposición de pavimento en áreas intervenidas de vialidades donde se desarrollaron trabajos de reparación de líneas y por fugas.

Tras el arreglo de fugas de agua potable, cuadrillas de trabajadores de este organismo efectuaron en tiempo y forma la renovación del concreto hidráulico en calle Álamo, entre C-2 y C-4, del Fraccionamiento Arboledas y en calle Francisco Javier Mina, entre Capitán Pérez y Quintero, de la Zona Centro.

De igual manera, se procedió a la reposición de pavimento en calle Primero de Mayo, entre José María Morelos y Avenida 2 de Mayo, de la colonia Nuevo Tampico, donde se desarrolló la reparación de una línea de drenaje.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, refrenda su compromiso de elevar la calidad de vida de las familias altamirenses con obras responsables y de largo plazo que garantizan la funcionalidad de la infraestructura hidrosanitaria, atendiendo a la vez el rezago que existe en la renovación de pavimento.