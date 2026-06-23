Gaceta

Por: Raúl Terrazas Barraza

Tec Victoria, de los sueños a la realidad

Todo en un solo momento: gimnasio y auditorio nuevos, graduación de más de 210 profesionistas de las diferentes carreras, una directora que cuenta con el respaldo de la Dirección General de Tecnológicos de México, un representante nacional en el evento que presidió el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, y un egresado, actual secretario de Obras Públicas, que hizo posible la coincidencia de muchas voluntades para que, en el Tecnológico de Ciudad Victoria, los sueños se hagan realidad.

La ceremonia de honores a la bandera por este inicio de semana fue de gran relevancia para la comunidad escolar del Tecnológico de Ciudad Victoria, que, a unos meses de cumplir 51 años de su fundación, da un salto en cuanto a infraestructura y se posiciona como una institución que, tras entregar la generación número 94, mantendrá su tendencia a mejorar la calidad educativa.

Además, resultó muy satisfactorio que personas como el doctor Agustín Barraza Saucedo tomaran parte en la ceremonia en la que fue cortado el listón para la inauguración del gimnasio y auditorio nuevos, al corresponderle llevar a cabo el juramento a la bandera de México, acción que fue impecable de su parte. De inmediato hubo quienes, además, lo recordaron como docente también en el Campus Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La nueva instalación del Tecnológico de Victoria se realizó con una inversión superior a los 84 millones de pesos y se llevó a cabo en dos etapas, respecto a sus 2,650 metros cuadrados de construcción, de acuerdo con los detalles que fueron explicados por el ingeniero Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas y egresado de esa institución.

Con su participación se logró, además, que empresarios egresados apoyaran la edificación del inmueble, cosa que fue agradecida por el titular del Poder Ejecutivo en su discurso durante la ceremonia de honores a la bandera. El gimnasio y auditorio lleva el nombre del ingeniero Américo Villarreal Guerra, exgobernador de Tamaulipas y padre del actual mandatario.

En su intervención, Villarreal Anaya pidió a los egresados de las carreras de ingeniería industrial, civil, mecánica, electrónica, en sistemas computacionales, energías renovables, gestión empresarial y licenciatura en Biología que se sumen al desarrollo e impulso que vive Tamaulipas con su transformación. Asimismo, reconoció la aportación que hace la institución a la sociedad, de manera que, como responsable de la conducción de la entidad, apuesta por el salto tecnológico bajo un esquema ético, moral y de dimensión humana.

El representante del director general de Tecnológicos de México, Ramón Jiménez López, Marco Polo Mendoza, fue testigo del gran aprecio que se tiene al Tec de Victoria, el de las Águilas Reales, y ante él se hizo el compromiso de la entidad para que la institución, que cumplirá 51 años en octubre próximo, se mantenga como líder en educación tecnológica con proyectos de vanguardia e innovación.

Por su lado, la directora del Tec Victoria, Mtra. Deysi Álvarez Vergara, agradeció al gobernador Villarreal Anaya todo el respaldo otorgado desde su administración para lograr los sueños de generaciones actuales y anteriores, para mejorar las instalaciones educativas, cuyas obras son un hito en la historia del Tecnológico local.

Agradeció a exdirectores del Tecnológico, entre ellos el ingeniero Miguel Zepeda Sánchez, quien fue el director fundador en el año de 1975, y quien tuvo entre sus colaboradoras a la licenciada Gloria Barraza Cárdenas, quien en la actualidad radica en una localidad del Pacífico mexicano.

También fueron directores en este medio siglo los ingenieros Alfredo González de León, Tomás Garza Wong, Miguel Ángel Macías Pérez, David Zepeda Sánchez, Fidel Aguillón Hernández y la actual doctora Álvarez Vergara, quienes han entregado 94 generaciones de profesionistas. Esto significa más de 15 mil egresados que, en su tiempo, se han incorporado al desarrollo de Tamaulipas, muchos de ellos dedicados a la industria maquiladora de la frontera del estado, ya que esas empresas siempre procuran a egresados del Tec Victoria por considerarlos competentes.

En la ceremonia de honores a la bandera, inauguración del gimnasio-auditorio y la graduación de los más de 210 nuevos ingenieros y biólogos, estuvieron el secretario general de Gobierno, licenciado Héctor Villegas González; el de Educación, doctor Miguel Ángel Valdez García; el de Seguridad Pública, Carlos Pancardo Escudero; y el de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, así como la diputada presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Yuriria Iturbe Vázquez.

Por cierto, a la llegada del doctor Villarreal Anaya al evento del Tecnológico de Victoria, un grupo de maestros de la Zona Escolar número 82 se manifestó inconforme con el proceder de la subsecretaria de Educación, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, al señalar que mantiene funcionarios que ya debieron retirarse.

El titular del Poder Ejecutivo escuchó a los quejosos y, tras la atención, quedó la intención de intervenir de manera directa para que la Secretaría de Educación del Estado tome cartas en el asunto. Por tanto, habrá de formarse una mesa de trabajo con el doctor Valdez García para resolver el conflicto generado desde la subsecretaría de su dependencia.

Esto, desde luego, fue el punto inadecuado del evento de Honores a la Bandera; sin embargo, los inconformes pueden decir que “sacaron el día”, ya que fueron escuchados y serán atendidos en sus reclamos por el titular de la SEP, y con todo el derecho del mundo podrían negarse al diálogo en caso de que la subsecretaria de los Reyes Vázquez pretenda descalificar sus demandas.