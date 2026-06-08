LETRAS PROHIBIDAS

“El Truko” del dinero sucio…

Clemente Zapata M.

El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, señaló que a dos años del triunfo de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y con el respaldo que ha brindado a Tamaulipas, se avanza desde el punto de vista social, de equidad, de justicia distributiva y de oportunidades más justas para todos y todas.

“Hay una gran cantidad de condiciones que como los ha mencionado la presidenta en los diferentes tópicos que ella puntualiza, que aquí en Tamaulipas son una realidad, se aterrizan y están siendo objeto de presencia y de beneficio a la sociedad”, dijo GOBERNADOR, durante el programa “Diálogos con Américo”.

Sobre el informe de resultados que ofreció la presidenta de México, el pasado 31 de mayo, AMÉRICO destacó los programas de bienestar que representan más de 24 mil millones de pesos al año, en beneficio de más de 800 mil tamaulipecos y tamaulipecas, además de las acciones en materia de salud, vivienda, becas educativas, carreteras, modernización aduanera, mejores salarios y obras hidráulicas.

El gobernador también recordó el evento del pasado domingo que reunió a más de 21 mil tamaulipecos en el Recinto Ferial, para acompañar vía remota el informe de resultados de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM y respaldar su liderazgo. “No me queda más que agradecer esta respuesta que tuvo el pueblo de Tamaulipas y que quedó constancia de esto a nivel Nacional”, dijo… ¡Enhorabuena!

++LO SIGUIENTE, NADA QUE VER CON LO ANTERIO… Fue un cinco de mayo del presente, que el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, GERARDO PEÑA FLORES, desde el Congreso local solicitó la cancelación del registro de Morena y de los partidos que integran su coalición para el proceso electoral de 2027, a partir que en el escenario político de Tamaulipas se habían vuelto a encender las alarmas tras las declaraciones del exalcalde de Matamoros por Morena y actual diputado federal, siglado por el Partido Verde Ecologista de México, MARIO ALBERTO “La Borrega” LÓPEZ HERNÁNDEZ, sobre una presunta red de huachicol fiscal que supuestamente financió campañas políticas guindas… ¡Zaaas culebra!

Lo que en otro momento pudo haber sido catalogado como simple “fuego amigo”, entre tribus guindas, el panista PEÑA FLORES lo tomó en su momento para formalizar una exigencia institucional fulminante y fue la solicitud del Grupo Parlamentario del PAN para buscar cancelar el registro de Morena y sus aliados de cara al proceso electoral de 2027… ¡Chúpale pichón!

Pero como bien dice que más rápido cae un hablador que un cojo, lo anterior viene a cuento, porque al interior del Partido Acción Nacional (PAN), ya comenzó el canibalismo en busca de la dirigencia del Comité Directivo Estatal, entre la planilla que comanda CÉSAR AUGUSTO “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS y GLORIA GARZA JIMÉNEZ, contra la fórmula de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS.

OJO AL DATO, dijo el garabato: Mientras GERARDO PEÑA FLORES, pedía a todo pulmón que el registro de Morena y sus aliados fuera cancelado porque presuntamente sus candidatos fueron financiados con dinero proveniente del huachicol fiscal, resulta que en la planilla de “El Truko”, quien lleva de ornato a GLORIA para dirigir al PAN, el propio PEÑA FLORES iba en tercer lugar en la planilla e incluyeron y registraron el 22 de mayo del presente, en un cuarto lugar, a JOSÉ ALEJANDRO LLANAS ALBA, militando activo del PAN desde el 2003, pero desde hace un año está bajo la sospecha de ser presuntamente integrante de una red que opera huachicol fiscal… ¡Ay nanita!

La noche del jueves cuatro de junio, un medio de comunicación a nivel nacional dio a conocer que uno de los integrantes en el proceso interno de renovación del CDE del PAN es propietario de una empresa transportista de combustibles que opera para una organización que fue sancionada desde mayo de 2025 por el gobierno de Estados Unidos.

El personaje no es cosa menor, pues LLANAS ALBA fue diputado federal del PAN, es de Río Bravo (tierra gobernada por el alcalde MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, quien estuvo preso por presunto tráfico de hidrocarburos, hace algunos ayeres) y con su nombre en la planilla de “El Truko”, dinamitó brutalmente su narrativa de “no ser iguales” a los “cabecistas” … ¡Tsss!

Es decir que mientras GERARDO PEÑA FLORES seguía con sus exigencias de quitar registro a quien oliera a gasolina ilegal, empezó a sangrar por la boca después de haberse mordido la lengua pues en su propia planilla, apenas un lugar abajo estaba apuntado LLANAS ALBA… ¡AyWey!

Por esa razón, el equipo contrario, formulado por OMEHEIRA LÓPEZ y FRANCISCO GARZA DE COSS, acusaron a “El Truko” y a su compañera de ornato, GLORIA GARZA, de presuntamente beneficiarse de dinero ilegal, toda vez que la empresa de LLANAS ALBA, de la planilla “Trukista”, había sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos desde hacía un año, “por lo tanto, quienes lo invitaron e integraron a la planilla del PAN sabían de esta situación”, citaron en una carta la planilla “cabecista”.

VÁMONOS POR PARTES, dijo Jack, “El Destripador”: Si CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI y GLORIA GARZA JIMÉNEZ, insiste en ser una fórmula distinta a los “cabecistas”, la presencia “fugaz” de LLANAS ALBA, evidencia que andan en las mismas que los texanos/reynosenses, si se toma en cuenta que el jefe político de OMEHEIRA LÓPEZ y FRANCISCO GARZA DE COSS, es el exgobernador político, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien presuntamente fue financiado por el finado rey del huachicol, SERGIO CARMONA ANGÚLO… ¡Santos Batiescándalos!

De regreso con OMEHEIRA, la candidata a dirigir Acción Nacional en Tamaulipas expuso en su misiva que la propia convocatoria del PAN para la renovación del Comité Estatal exige a cada militante participante en la contienda, firmar una carta bajo protesta de decir verdad que descarte nexos con la delincuencia organizada.

OMEHEIRA fue más allá pues expuso el Formato F-TAM-05/2026, “Carta bajo protesta de decir verdad de no estar impedido(a) para la candidatura”, que en el tercer punto cita: “No he tenido, ni tengo relaciones, políticas, personales o análogas y con personas que realicen o formen parte de organizaciones que tengan como fin o resultar si cualquiera de las actividades a las que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia organizada”. Entre el catálogo de delitos de dicho artículo se encuentra el robo de hidrocarburos o el tráfico de huachicol… ¡Íjoles!

Por ello, OMEHEIRA LÓPEZ dinamitó a la planilla rival, antes de iniciar la contienda interna pues los acusó que conducirse con falsedad al momento de presentar los registros de su planilla, cosa que por el lado que lo quiera ver es gravísimo para la imagen de CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI y GLORIA GARZA JIMÉNEZ… ¡Ah perro, traes el Ómnitrix!

Claro que antes de que arrancara el proceso interno del PAN, la planilla “trukista” se apuró a borrar el nombre de LLANAS ALBA de sus registros y a sacarle la vuelta al tema, aunque OMEHEIRA y GARZA DE COSS, ya había anunciado que impugnarían, acusando a “El Truko” y GLORIA de conducirse con deshonestidad.

En medio de todo este problemón, quien también quedó doble y sumamente quemado es GERARDO PEÑA, pues al señalar que el ojo ajeno guindo trae una paja, con la información que dio a conocer MARIO “La Borrega” LÓPEZ de una presunta red guinda con olor a gasolina ilegal, nunca vio la paja en el ojo propio al formar parte de una planilla cuyo integrante fue señalado por el gobierno de los Estados Unidos de oler a gasolina ilegal… ¿Pues de qué se trata Tonao…?

El pasado viernes por la tarde, en el arranque de la campaña interna del PAN, al tema de LLANAS ALBA le sacó la vuelta CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS, respondiendo que ellos no entrarían en controversia, porque son “propositivos”, a pesar de que su fórmula, guste o no, se acepte o no, quedó en entredicho y empuercada, brutalmente desprestigiada, por el lado que lo quiera ver… ¡Ay nanita!

EN CONCRETO, dijo el albañil: Por mucha narrativa propositiva, esperanzadora y “aspiracionista”, todo México se enteró que la planilla “trukista”, olió muy feo a gasolina ilegal, mientras PEÑA FLORES, seguía sangrando por la boca tras morderse la lengua y estar ciego con la viga en el ojo propio…

¿Seguirá con sus exigencias de que le quiten el registro a Morena tras el escándalo de la propia planilla en que se encuentra…? ¿Cómo le harán para el control de daños…? ¡Ostias tío de la Virgen santa!

LA GRILLOTINA: DICHOS Y DESDICHOS

++ANDAN DICIENDO QUE… Al que le está lloviendo sobre mojado es al alcalde de Matamoros, JOSÉ ALBERTO GRANADOS FÁVILA, desde que se apareció a cuadro el coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, ROBERTO LEE PONCE, pues le está comiendo el mandado y eso le preocupa, porque GRANADOS genera más dudas que respuesta sobre a sus relaciones impropias, que va desde personajes de la farándula, hasta detenidos por la justicia de Estados Unidos por transportar sustancias prohibidas… CUENTAN QUE… En el firmamento matamorense, al interior de Morena, los rumores cada vez son más fuertes en que la reelección de GRANADOS FÁVILA está en la cuerda floja, desde que fue despojado de una visa que asegura que tiene, pero que ni ha mostrado. Por ello, a últimas fechas, el nombre de ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, la exsecretaria de finanzas empieza a sonar no sólo en Matamoros, sino en la “sede central” de Morena en Tamaulipas; aunque suena más fuerte el nombre del secretario de Finanzas, CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ, quien ha reparado todo lo descompuesto y ha generado que el Gobierno de Tamaulipas cuente con finanzas sanas sólidas; aumentando la captación de recursos propios, algo que al menos sus últimos cuatro antecesores no lograron… TAMBIÉN CUENTAN QUE… Con un alcalde como GRANADOS que se ha convertido en el rey del desprestigio, con un ROBERTO LEE PONCE con alto crecimiento en Matamoros y con la candidatura de Movimiento Ciudadano a la alcaldía en la bolsa, la reelección a favor del Edil matamorense en estos momentos está en duda pues si le suma que el exalcalde MARIO ALBERTO “La Borrega” LÓPEZ HERNÁNDEZ que hará todo lo posible por reventar a GRANADOS si se reelegirse, sumando a un PAN que revolotea sobre la Alcaldía de Matamoros como zopilote, el único beneficiario de todo el cochambre generado por las visas, el olor a gasolina y tráfico sustancias peligrosas, podría ser ROBERTO LEE PONCE… ¿Se imagina un matamoros naranja…? ¡Calla pesáo!

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GRACIAS… Nos leemos hasta el lunes.

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