Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Libertad de expresión responsable

Este domingo se cumplieron 75 años de que el presidente de la República, don Miguel Alemán Valdés, estableciera el siete de junio como el Día de la Libertad de Expresión en México.

El objetivo, en las palabras bien dichas de antes, fue establecer una fecha para reconocer y destacar la trascendencia que tiene la prensa libre e independiente en la vida democrática del país. Tan grande fue la visión, que este derecho fue elevado a rango constitucional, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para quienes ejercen a diario el derecho de analizar mediante textos editoriales de prensa escrita, radiofónica o televisiva, o generar posicionamientos sobre los grandes temas nacionales, el siete de junio es un día significativo que anima a hacer uso de la libertad de expresión en beneficio de la sociedad, en el entendido de que cuando las comunidades están informadas, las decisiones que se toman son las correctas.

Si de resumir el escenario actual de este derecho se trata, en este siete de junio la palabra es libre y abundante como nunca, pero con un grado inaceptable alto, porque con las redes sociales en la escena de la libertad de expresión, cualquier cosa se da por hecho sin que haya el sustento adecuado.

Como tema, la libertad de expresión es compleja, ya que va desde aquello que es positivo. Puede hablarse de lo que falta para que ese derecho no vulnere a terceras personas y, en el contexto de la evolución de la comunicación, hay quienes creen que se ha cruzado la línea de la libertad para llegar al libertinaje.

En el primer punto, el positivo, es que los avances son reales por la apertura que quienes generan información para la sociedad han impulsado, como en el caso del gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, donde la libertad de expresión es respetada por todas las instancias de su administración.

También es notable el hecho de que dejó de existir una verdad oficial incuestionable, dado que redes sociales y medios digitales han democratizado la palabra, porque cualquier ciudadano con acceso a Internet puede denunciar, opinar y debatir. Debido a ello, hay mayor escrutinio público, ya que funcionarios, líderes sociales o empresariales son observados con lupa de manera permanente.

Un segundo elemento es aquello que queda pendiente en materia de libertad de expresión y no es otra cosa que la seguridad para quienes ejercen ese derecho, dado que, frente a la apertura, todavía ejercer el periodismo tiene riesgos. No pasan muchas semanas sin que algún periodista en México se enfrente a la inseguridad.

En el caso del libertinaje amparado en la libertad de expresión, es una preocupación legítima y recurrente debido a la dinámica de las redes sociales, desde las que a menudo la expresión se confunde con la agresión. De ahí que expertos en leyes ya lograron marcar una línea clara.

Esto es, la libertad de expresión protege la crítica, la sátira, las ideas incómodas y la disidencia, pero pierde su carácter de protección cuando el abuso de ese derecho pasa de la idea a la comisión de un delito o daño.

Dicho por expertos, en el México actual más que libertinaje, lo que sucede son los estragos de conversaciones públicas polarizadas que llegan a convertirse en espacios de insulto. Por eso el debate se ha tornado difícil, porque a menudo se ataca a las personas en vez de debatir con argumentos.

De la misma manera, las y los ciudadanos tienen ahora que esforzarse para identificar las noticias falsas (fake news), dado que la libertad de expresión tiene un uso que antes no se concebía: desinformar de manera deliberada para hacer daño al tejido social y a la toma de decisiones democráticas. Incluso el discurso de odio ha irrumpido en la sociedad mexicana para incitar a decisiones equivocadas o a la discriminación.

La celebración del Día de la Libertad de Expresión es para los más de 126 millones de mexicanas y mexicanos, porque además de ser un derecho consagrado en la Constitución del país, engrandece a las personas, quienes deben pensar siempre que ese derecho termina donde empieza el de los demás. Por ello, las leyes mexicanas ya establecen límites: no se puede vulnerar la vida privada, la moral, la paz pública ni los derechos de terceros.

Sin embargo, el problema actual no es la falta de leyes para contener el libertinaje; más bien, se tiene que transitar hacia una cultura ciudadana de responsabilidad y verificación de la información.

Los otros

La información preliminar de los resultados electorales para diputaciones locales en Coahuila hace ver que el Partido Revolucionario Institucional ganó los 16 distritos, de manera que el gobernador Manuel Jiménez Salinas tendrá el Congreso del Estado a su favor, aunque ello no quiera decir que hará lo que le venga en gana.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo alusión al triunfo total obtenido por su partido en la tierra del general Venustiano Carranza de la Garza y, desde luego, señaló que ya están listos para el proceso electoral de 2027.