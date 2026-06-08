T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SE PERFILA EL REGRESO DEL DR. GARCÍA BARRIENTOS, A ALDAMA

X.-El actual gobierno de “La Mimi Sosa”, es todo un desastre, porque “imperan el nepotismo y la corrupción”

X.-Y, Lupita Gómez, la líder estatal de Morena, o “ignora lo que hace su abusiva aliada o se hace de la vista gorda”

PORQUE, en el actual Gobierno de “La Mimi Sosa” como alcaldesa, imperan los emblemas de la corrupción e impunidad y el marcado nepotismo, “ya se perfila el regreso del Dr. Alejandro García Barrientos a la Presidencia Municipal de Aldama, Tamaulipas”, ya que esta población, “lejos de verse mejorada en su infraestructura”, se refleja muy claramente (el perjudicial atraso social) en el que se tiene a las familias de buen vivir.

SOBRE el particular, hay un marcado descontento entre la población, porque la ciudad, gracias a la irresponsable alcaldesa Mimi Sosa, luce abandonada en todos los rumbos, por la falta de alumbrado público, no se han hecho cordones, ni banquetas, además de escasear la mejoría en los centros de recreación familiar y, principalmente, “la falta de obra pública”, motivo por el cual, las familias de los diversos estratos sociales, vienen expresando su rechazo y repudio, hacia la abusiva presidenta municipal.

PORQUE esta señora, (Sí, la Mimi Sosa) de manera alevosa y oportunista, (tiene inscritos en la nómina y en los mejores espacios del municipio a toda una gran parte de su parentela), motivo por el cual hay una marcada indignación entre la gente, porque, a la vista de todos, “los familiares de la alcaldesa, (son los que se han venido agenciando el dinero del pueblo), sin que, hasta el momento, alguna autoridad, haya obrado por frenar los abusos y pillerías de la citada avorazada alcaldesa.

POR EJEMPLO, entre los parientes de la abusiva alcaldesa María Nohemí “Mimi” Sosa Villarreal que cobran y muy bien en la nómina del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, está SU HERMANA Corinta Sosa en el DIF Municipal, SU HERMANO Pepe Sosa que, cobra como sub director de Obras Públicas, sin tan siquiera desempeñar la función.

Y, PARA corroborar el nefasto nepotismo al que aquí hacemos patente, la alcaldesa “Mimi” Sosa, pisoteando la ley, impuso a SU HIJO Salatiel Isaí Villafuerte Sosa, asignado al área de compras, así como a SU NUERA María de Jesús Narváez Martínez y “para colmo de males” hasta SU NIETA María Julieta Villafuerte, la tiene cobrando en SIPINNA, cuya actuación de esta presidenta Municipal, “es el claro ritmo y ejemplo” de la corrupción que, naturalmente, impera a la vista de todo el pueblo, en el Ayuntamiento de Aldama. Sin olvidar haber impuesto a COMPADRES Y AMIGOS de confianza en la Tesorería Municipal y en otros cargos más.

OLVIDÁNDOSE esta “aprovechada y oportunista alcaldesa Mimi Sosa”, de los principios del Morenismo que son el (No mentir, No robar y No traccionar al pueblo), pero la alcaldesa de esta comunidad que dicen “es la capital de las vacas”, SE HA PASADO POR DEBAJO DE LA MESA, “los ideales impuestos” por el ex presidente Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y de la actual presidenta de México Dra. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

PORQUE, lo que ha venido haciendo esta edil Adámense, “es apropiarse del dinero del pueblo”, a través de la imposición de sus familiares en puestos claves, cobrando salarios muy considerables, sin que le importe “BURLARSE DEL PUEBLO” y violentar las etiquetas del Morenismo Nacional. Y, también haciendo uso de “una gran parte de aviadores”.

LA LÍDER ESTATAL DE MORENA, IGNORA ESTOS ABUSOS DE “LA MIMI SOSA” O DE PLANO SE HACE DE LA VISTA GORDA

PARA FINALIZAR, les diré que, LO MALO es que, ante estos actos de corrupción la líder estatal de MORENA LUPITA GÓMEZ, se ha mostrado indiferente o bien “se hace de la vista gorda”, ante ESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN consumados por la alcaldesa María Nohemí “La Mimi” Sosa Villarreal, no importándole que, la abusiva edil de este pueblo, afecte la imagen de MORENA en Tamaulipas, detalle por el cual creo y considero que, (Lupita, debe ser la más interesada en frenar los abusos de la voraz alcaldesa). Porque estas atrocidades de “apropiarse del dinero del pueblo”, se dijo “LAS HARÁN LLEGAR a las conferencias mañaneras” de la presidenta de México DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Y, a eso Lupita Gómez, allá en México, también deberá responder.

Y, POR estos motivos de corrupción e impunidad en Aldama, Tamaulipas, la indignada e inconforme sociedad, repito, “ya anuncian el regreso del doctor Alejandro García Barrientos a la Presidencia Municipal, así es que ¡Aguas! porque MORENA SE VA y, por ende, seguiremos al pendiente sobre este grotesco e interesante esquema particular de corrupción, en donde a la principal antagonista es la alcaldesa María Nohemí “LA MIMI” Sosa Villarreal.

Por hoy es todo y hasta mañana.

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