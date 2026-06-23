Entrega Mónica Villarreal obras por más de 7.3 millones de pesos en beneficio de familias de la colonia Luis Donaldo Colosio

Mediante una inversión superior a los 7 millones 380 mil pesos, la Presidenta Municipal Mónica Villarreal Anaya, inauguró dos importantes obras de pavimentación a base de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria en la colonia Luis Donaldo Colosio, cumpliendo así su compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias tampiqueñas.

La primera autoridad, acompañada del secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Rogelio Ontiveros Arredondo, destacó que estas obras, anheladas por más de 30 años por parte de los vecinos, corresponden al programa integral de modernización vial de su administración, que ofrece además, el fortalecimiento de servicios adicionales de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público.

“Hoy estamos aquí inaugurando estas dos calles que representan exactamente lo que estamos buscando, generar el bienestar, disminuir esas diferencias que hoy todavía nos lastiman a todos. Con el apoyo, la mano amiga de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, hoy estamos dando muestra de ese trabajo colaborativo, de esa gran fortuna que tenemos de tener alineados los tres órdenes de gobierno, porque tenemos la misma forma de pensar, atender, solucionar, dar mejores condiciones de vida y bienestar a quienes están aquí en nuestro municipio”, expresó.

Mónica Villarreal explicó que los trabajos fueron realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y permitieron la intervención de 246.26 metros lineales en ambas vialidades, y la renovación general de las líneas de agua y drenaje.

Detalló que en la calle Loma Alta, se orientó una inversión de 4 millones 769 mil 810 pesos, en tanto que en el Andador Colonias, 2 millones 612 mil 431 pesos.

“Hoy les estamos entregando el circuito completo, ambos circuitos están completamente conectados. Nos da mucho gusto escuchar a los niños que nos dicen que ya pueden andar en su bicicleta, que ya cuentan con una calle digna, y eso es precisamente lo que buscamos darles seguridad. También aquí hicimos Casas Techo, gracias a esta Fundación sin fines de lucro, también les dimos colchones, bases de cama, abonamos a mejorar sus condiciones de vida”, puntualizó.

Villarreal Anaya subrayó que su administración continuará impulsando obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo ordenado de la ciudad y al bienestar de las familias tampiqueñas, consolidando un gobierno cercano a la gente, que escucha, atiende y cumple con resultados.

En representación de los vecinos, Olga María Guevara, reconoció y agradeció la obra realizada, asegurando que ésta significa la culminación de un sueño largamente, anhelado por las familias, que por más de 30 años, solicitaron la pavimentación de sus vialidades.

A estas acciones se suma la construcción de siete viviendas mediante el programa “Casa Techo”, resultado del trabajo conjunto entre TECHO México, el Sistema DIF Tamaulipas y el Instituto de la Juventud (INJUVE), reafirmando el compromiso de brindar espacios dignos y seguros a las familias de este sector.