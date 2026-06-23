Mejora Gobierno de Altamira condiciones de la Avenida de la Industria

*Mediante un intenso programa de bacheo que abarca las principales vialidades del municipio

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, continúa desarrollando un intenso programa de bacheo en la Avenida de la Industria y en diversas vialidades estratégicas del municipio.

Estas labores tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación para miles de automovilistas, transportistas y usuarios que diariamente transitan por esta importante arteria, considerada una de las principales vías de comunicación de la ciudad.

El presidente municipal destacó que el mantenimiento constante de calles y avenidas forma parte del compromiso de su administración para ofrecer una movilidad más segura, eficiente y ordenada para todos los altamirenses.

Asimismo, reiteró que su gobierno mantiene una atención permanente a las necesidades de la población, destinando recursos y esfuerzos para mejorar la infraestructura urbana en beneficio de las familias del municipio.

“Atendemos de manera puntual las necesidades de la ciudadanía, trabajando para contar con calles y avenidas en mejores condiciones para todos”, concluyó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira refrenda su compromiso de seguir construyendo una ciudad más moderna, funcional y segura, impulsando obras y trabajos que contribuyan al bienestar y desarrollo de la comunidad.