Reforma busca evitar que alcaldes dejen “cuentas en rojo” en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

En el Congreso de Tamaulipas se impulsa una iniciativa para obligar a los ayuntamientos a cerrar sus administraciones sin adeudos del Impuesto Sobre Nómina, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y ordenar los procesos de entrega-recepción entre gobiernos municipales.

El diputado local de Morena, Francisco Adrián Cruz Martínez, planteó que los alcaldes salientes deben ser responsables de dejar en orden sus finanzas, ya que actualmente es común que las administraciones entrantes reciban pasivos que complican su operación desde el inicio del periodo.

El legislador propuso adicionar el artículo 7 Bis a la Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tamaulipas, con el fin de establecer la obligación de acreditar que no existen adeudos fiscales por concepto del impuesto sobre nómina al momento de concluir cada administración municipal.

“Uno de los problemas más recurrentes en los procesos de transición municipal es la existencia de pasivos al final de las administraciones, particularmente aquellos relacionados con el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado conocido como Impuesto Sobre Nómina”, expuso.

Añadió que “estos adeudos comprometen la estabilidad financiera de las administraciones entrantes, afectan la planeación presupuestal y generan incertidumbre en la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos”.

El planteamiento legislativo también retoma principios de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que obliga a los gobiernos a manejar recursos con legalidad, eficiencia y transparencia, aunque actualmente no exige comprobar el pago total de este impuesto en los procesos de entrega-recepción.

La iniciativa establece que las administraciones salientes deberán demostrar ante la Secretaría de Finanzas la inexistencia de adeudos o, en su caso, acreditar que fueron cubiertos o que existe un mecanismo que garantice su pago inmediato, con el fin de evitar que las nuevas gestiones hereden compromisos fiscales no generados por ellas.