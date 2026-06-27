AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

PODRÁ LA PRIMER MORENISTA CALMAR LAS AGUAS

AYUDA CON TAMBOR ENOJA AL SEÑOR

CARMEN LILIA CON TODO SU AMOR AL DEPORTE

*Muchos son de la idea de que las elecciones intermedias del 2027 son la gran prueba de fuego para la primera morenista del país CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, porque se sabrá realmente si tiene el poder realmente o finalmente se imponen las cabezas de los varios grupos que imperan dentro del partido como RICARDO MONREAL y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, y hasta el expresidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a quien la presidenta le tiene un temor enorme y le pone casa.

Eso independientemente de las rupturas que tendrá en varias entidades con sus aliados el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, caso concreto Baja California y San Luis Potosí, en donde queda mal parada la ruda de rudas CITLALLI HERNÁNDEZ, que supuestamente llegó para poner orden en eso de las alianzas, pero ni madres.

Claudia no quiere dar señales de que ella tiene el timón, el sartén por el mango, se le ve titubeante, como sacada de onda cuando trata de imponer orden y respeto; por eso las voces de inconformidad como la de Monreal en Zacatecas y el violador FÉLIX SALGADO MACEDONIO en Guerrero.

A eso súmele que parece ser que la ciudadanía ya se cansó del tipuchal de mentiras que se carga Morena, por eso a la oposición están volteando nuevamente a verle, y el caso más claro acaba de ocurrir en Coahuila.

Increíble no, la popularidad de Sheinbaum es buena pero la de Morena sigue en picada.

Y sin lugar a dudas va influir en la elección si los Estados Unidos sigue desenmascarando a más gobernadores vinculados con los cárteles de la droga o el huachicol. supuestamente.

*LES HIZO el día y quizás el año la presidenta municipal de Suelo Neolaredense CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, a cientos de familias al entregar este viernes 427 tarjetas de la Beca Municipal “Juntos por el Talento Deportivo 2026”, beneficiando a atletas de diversas disciplinas que representan con orgullo al municipio en competencias estatales, nacionales e internacionales.

Ello como una visión de un gobierno que apuesta por el deporte como herramienta de transformación social.

Fue sede unidad deportiva «Benito Juárez», donde la alcaldesa Canturosas Villarreal, reiteró que impulsar el talento deportivo es una política pública permanente de su administración, convencida de que invertir en las y los deportistas significa construir una comunidad más sana, disciplinada, competitiva y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Les dijo a los niños y jóvenes beneficiados: “Ustedes transitan firmemente por el camino del bien, edificando con cada entrenamiento un futuro brillante para todos; ustedes constituyen los ciudadanos ejemplares de Nuevo Laredo, y me siento profundamente orgullosa de estar rodeada de un talento tan extraordinario y disciplinado; como un justo reconocimiento a esa labor constante, desde mi llegada a la administración pública instauramos el programa de becas UNE al Talento Deportivo”.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal suma 1,173 becas deportivas otorgadas desde la creación de este programa, consolidando un modelo de apoyo integral que distingue a Nuevo Laredo como uno de los municipios que más invierten en el desarrollo del deporte en Tamaulipas.

Carmen Lilia, destacó que durante su gestión se ha hecho una inversión sin precedentes para fortalecer la infraestructura deportiva mediante la rehabilitación integral de la Ciudad Deportiva, la construcción del Gimnasio de Basquetbol, el Centro de Alto Rendimiento, la adquisición de equipamiento especializado como vallas para atletismo y sillas de ruedas deportivas, además de la rehabilitación del Centro Deportivo Multidisciplinario, proyectos que han convertido a Nuevo Laredo en un referente estatal en materia deportiva.

Y afirmó: “Reitero mi compromiso absoluto de continuar apoyando el desarrollo deportivo para consolidar una comunidad sana, vigorosa y sumamente competitiva; este compromiso resulta evidente al observar la inversión superior a los 250 millones de pesos destinada al rubro deportivo durante nuestra gestión”.

A nombre de los atletas beneficiados hizo uso de la palabra AXEL EDUARDO CAMACHO RAMOS, quien manifestó: “Presidenta Carmen Lilia, gracias por impulsar iniciativas que fortalecen el deporte y por brindar oportunidades que motivan a las nuevas generaciones a mantenerse en el camino correcto; su respaldo nos recuerda que no estamos solos y que cuando existe voluntad para apoyar al deporte los sueños pueden convertirse en metas alcanzadas; a mis compañeros deportistas les digo sigamos luchando por nuestros objetivos, que esta beca sea de motivación para seguir entrenando, para seguir creyendo en nosotros y para continuar demostrando que Nuevo Laredo hay talento”.

*SUELO Tampiqueño fue el epicentro nacional ya que fue sede de la CCCLXX Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 2026, uno de los encuentros más relevantes del federalismo hacendario en México, y que trajo al puerto a secretarias y secretarios de Finanzas de las entidades federativas del país, así como de funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El secretario estatal de Finanzas CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ, tuvo el honor de inaugurar esta encerrona productiva, además de dar la bienvenida a las delegaciones estatales y federales, destacando la presencia de FERNANDO RENOIR BECA RIVERA, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP; y ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, tesorero de la Federación; así como de representantes del Servicio de Administración Tributaria y de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Ramírez González, en parte de su mensaje externó: “Que Tamaulipas sea sede de esta reunión nacional habla de la confianza institucional que hoy proyecta nuestro estado. Recibir a las y los líderes financieros del país nos permite compartir experiencias, fortalecer la coordinación con la Federación y materializar la visión del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, de seguir construyendo acuerdos para que las finanzas públicas sean una herramienta de desarrollo, estabilidad y bienestar para las familias”.

Participaron además representantes de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de Agroasemex y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quienes compartieron experiencias y perspectivas sobre la gestión integral de riesgos, la prevención, el aseguramiento y los mecanismos financieros para fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias.

Con ello Tamaulipas se coloca en el centro de la conversación hacendaria nacional y refrenda su compromiso con una administración pública ordenada, transparente y orientada al bienestar de las familias.

*AUNQUE usted no lo crea, el doble terremoto que azotó, pero gacho en Venezuela, tuvo 300 réplicas.

Y un saldo fatal con 920 fallecidos, y 3,360 heridos.

Varios países, incluyendo México, se apuntaron para brindar todo tipo de ayuda a un país devastado.

Por cierto, ayuda con tambor enoja al señor.

*DEFINITIVAMENTE el fútbol envenenó por completo a “La Cuatroté” y haciendo acciones ridículas como esa de recibir un animalejo, un pato, en Palacio Nacional.

Y es que el próximo martes que tenga acción la selección mexicana a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, se le ocurrió la bendita idea de emitir un decreto, el cuarto en lo que va del Mundial, para que el próximo martes, día último del mes, se suspenden las clases en todos los niveles educativos y se aplicará la modalidad de home office para toda la estructura del servicio público federal en la Ciudad de México con motivo del partido de futbol que la selección mexicana tendrá ese día en el estadio “Azteca”.

E invita amablemente al sector privado y social con centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México para que, con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, aplique en todas las actividades administrativas no esenciales la modalidad de trabajo a distancia y que otorguen las facilidades necesarias con este fin.

Como si todos quisieran ver el partido de la selección, ya en una fase en donde si pierdes caminas.

Por cierto, ya pilló la FIFA por la estatua viviente que recuerda al mundo la tragedia del Congo.

Esa estatua viviente se vio durante el partido del Congo en Guadalajara, y como en cada uno de los cotejos internacionales del seleccionado a los que puede asistir el personaje Lumumba Vea aparece elegante, su indumentaria es una chaqueta y corbata de color rojo brillante, camisa amarilla y pantalones azules; son los colores de la bandera congoleña.

Veremos si no ordena “La Cuatroté” que no aparezca esa estatua viviente que incomoda a la FIFA, que es la dueña de México en estos momentos.

Cual soberanía.

*AL IGUAL que su expatrón el exgobernador “Francisco N”, la exsecretaria Estatal de Bienestar Social “Yahleel N”, se salvó de ir a mascar barrote ya que porta un amparo en el bolsillo.

“Yahleel N” tuvo una audiencia que se prolongó durante más de nueve horas, la madrugada de este viernes, y en la que una jueza de control dictó prisión preventiva justificada.

La exfuncionaria no podrá ser detenida, ni ingresada a prisión debido a que cuenta con una suspensión provisional vigente concedida dentro de un juicio de amparo y presentada en la diligencia, lo que impide, por ahora, la ejecución de la medida cautelar dictada por la autoridad judicial.

La exfuncionaria es investigada dentro de la carpeta 733/2025 por presuntas anomalías relacionadas con la asignación de contratos a proveedores durante su paso por la Secretaría de Bienestar Social, lo que habría provocado un quebranto patrimonial por 985 millones de pesos.

Pero tarde que temprano va a mascar barrote al igual que su expatrón “Francisco N”, y toda la bola de pillos que lo rodearon.

Pal baile.

*VAN EN SERIO los chingadazos entre los propios panistas que se disputan la dirigencia estatal, y de verdad que no tienen vergüenza.

Para reírse, la fórmula integrada por la paisana OMEHIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, van impugnar ante la dirigencia nacional del PAN que encabeza JORGE ROMERO, la planilla que conforman GLORIA GARZA y CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI, por presuntas irregularidades relacionadas con actos anticipados de campaña, un supuesto rebase en los gastos autorizados para la promoción interna y la inclusión de una persona vinculada con actividades delictivas.

Como puede hablar de eso Omehira, después de que esposo FRANCISCO GARCÍA JUÁREZ, fue integrante del gabinete del exgobernador “Francisco N “, prófugo de la justicia por llevarse el dinero del pueblo.

Sostienen, además que la fórmula integrada por Gloria y “El Truko”, habría incumplido con los requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria interna, al registrar una planilla que incluye a una persona señalada por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Una Riobravense exhibiendo a otro Riobravense.

Que poca madre.

*PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este viernes con motivo de sus cumpleaños a la señora MARGARITA ORTIZ, y a los buenos amigos RAÚL HERNÁNDEZ y RICARDO FERNÁNDEZ.

El sábado tendrán pastel y regalos mi buen amigo MANUEL ARTURO LUCERO MONTEMAYOR y JAVIER VILLARREAL TERÁN.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

Volveremos, HL…DM…

Correo electrónico: barre283@hotmail.com