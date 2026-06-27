Ciudad Madero con 13 Casos de Dengue; Reportan 36 en Tamaulipas

Raúl Gallegos

La zona metropolitana tiene los elementos propicios para que el dengue pueda detonar sí no se llevan de manera puntual los programas de prevención en las colonias, señaló la Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, al abundar que en Tamaulipas se contabilizan 36 padecimientos, es decir una cifra muy por debajo en comparación con el año pasado.

Antes de encabezar una reunión con alcaldes del sur y todas las dependencias involucradas en el tema sanitario, la Secretaria del Gabinete de AVA, dejó claro que la participación de la población es fundamental para seguir abatiendo el mosco transmisor, pues aseguró que el Gobierno del Estado cuenta con los recursos financieros necesarios para atender esa clase de políticas públicas preventivas.

Explicó, que la temporada de lluvias ya está en gran parte del territorio Tamaulipeco, y particularmente la zona sur es muy húmeda.

«Y con el calor se vuelve una combinación importante para la anidación del mosco. Aquí la población debe colaborar en las tareas de prevención y evitar que los casos se incrementen», resaltó

Hernández, explicó que Ciudad Madero es el municipio con más casos (13) seguido de Mante con 9 padecimientos, Tampico con 7 y Altamira con solo 2.

«No nos confiamos, vamos a seguir abatizando, eliminando criaderos y con la vigilancia epidemiológica», resaltó

La Secretaria de Salud en Tamaulipas confirmó que cuentan con un área de vectores amplia y con capacidad de respuesta necesaria para seguir fortaleciendo los programas preventivos, además de que en los próximos días habrán de tener acercamiento con los municipios del Norte de Veracruz con el objetivo de reforzar el combate al mosco aedes aegypti.