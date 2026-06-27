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Brinda COMAPA Altamira mantenimiento al cárcamo de Las Haciendas

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*Se procedió al arreglo de una bomba sumergible y a trabajos de limpieza y cuidado preventivo del equipo

En atención a lo establecido en los programas de mejoramiento de equipo e instalaciones del organismo, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira realizó el arreglo de una bomba sumergible, además del mantenimiento correspondiente al cárcamo del Fraccionamiento Las Haciendas.

Con la debida operación de esos sistemas de recolección de aguas, se solucionan problemas de contaminación, evitando que varios litros de aguas residuales escurran a las lagunas, independientemente que se remedian inundaciones en los sectores donde se ubican durante las lluvias.

Personal técnico especializado del organismo reparó una bomba sumergible de ese cárcamo, la cual se emplea para el drenaje de agua y bombeo de aguas residuales, proporcionando también el mantenimiento preventivo y correctivo necesario al equipo, optimizando así su funcionamiento.

Dando cumplimiento a las indicaciones del alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, la COMAPA Altamira implementa acciones para mejorar el instrumental y maquinaria operativa con que se cuenta, manteniendo en adecuadas condiciones los cárcamos, plantas potabilizadoras, y demás instalaciones, mismas que periódicamente son supervisadas por el gerente general, Dr. Gabriel Arcos Espinosa.

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