David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Tiembla Tamaulipas

Porque migrar nunca ha sido un viaje.

Migrar es una despedida.

Es la madre que llora en una terminal de autobuses.

Es el padre que envejece

Es el trabajador que construye el sueño americano mientras posterga el suyo propio.

Y es también la esperanza de regresar algún día.

Hoy esa esperanza enfrenta nuevos desafíos.

A veces migrar es volver a casa sin vida, en una urna o aunque sea en un huesito para su cristiana sepultura.

Si mañana dejaran de llegar las remesas a Tamaulipas, no estaríamos hablando solamente de dinero. Es algo más allá que simple papel moneda; se trata de hambre, mesas vacías, falta de medicamentos en el hogar, colegiaturas impagables, y de negocios familiares cerrando día a día sus puertas, con miles de madres esperando más que un centavo, una llamada que, de llegar, claro, ya tampoco le resolvería la urgencia del día.

Y es que existe la posibilidad de que el gobierno del presidente Donald Trump avance hacia mecanismos que limiten o dificulten el envío de remesas de indocumentados hacia el exterior de EEUU, y bueno, tan solo en Tamaulipas ingresan cada año alrededor de 17 mil 263 millones de pesos, dinerito enviado por nuestros paisanos. En Ciudad Mante, una de las regiones históricamente más vinculadas al fenómeno migratorio, la cifra ronda los mil 200 millones de pesos anuales.

Pero, a pesar de que el panorama pinta adverso, el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), organismo que ha entendido que detrás de cada estadística existe una historia de sacrificio, y que en El Mante el endurecimiento de la política norteamericana podría impactar directamente en al menos 14 mil familias. El gobernador Américo Villarreal Anaya ha desafiado el norte con la inauguración de una oficina de este instituto en el centro de Ciudad Mante, caracterizado, claro, en su intención de mejorar la realidad cada día.

De acuerdo con los números que tiene en su poder Juan José Rodríguez Alvarado, director general del ITM, en lo que va del 2026, aproximadamente mil 800 mantenses han sido repatriados por autoridades estadounidenses, pero, lo bueno es que el mismo Hector Joel Vicente González, secretario general de Gobierno, ha cerrado filas con el jefe del ejecutivo y respaldado a Juan José para que a los migrantes se les deje de ver únicamente como remitente de dólares y han impulsado políticas públicas para reconocerlos como agentes de desarrollo económico con certificaciones de sus oficios y niveles de aprendizaje en el idioma ingles que adquirieron en su estancia lejos de tierras mexicanas.

Pero, eso no lo es todo. La apertura de la nueva oficina del instituto para los migrantes no hubiera sido posible sin el trabajo coordinado con la presidenta municipal Patty Chio de la Garza, y el involucramiento de la diputada federal Blanca Narro Panameño reconocida por los representantes del ejecutivo estatal y del municipio por su respaldo, compromiso y entrega en pro de la política migratoria promovida por Villarreal Anaya, quien en uno de sus gestos más humanistas, instruyó al “Calabazo”, a través de los despachos estatales facilitar los tramites sin costo alguno para que aproximadamente siete mil niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de padres mantenses tengan la nacionalidad mexicana para que accedan lo antes posible a los beneficios de los programas sociales del Gobierno de la República que preside Claudia Sheinbaum Pardo.

En la intimidad… Al inaugurar el Campeonato Nacional Elite de Gimnasia Rítmica 2026, la Presidenta Municipal, Mónica Villarreal Anaya, destacó que la realización de eventos deportivos de alcance nacional fortalece la proyección de Tampico como destino turístico y con la infraestructura necesaria para albergar competencias de alto nivel.

La jefa edilicia, acompañada del Director de Alto Rendimiento del INDE Tamaulipas, Sergio Javier Martínez Torres; así como de la Coordinadora Técnica Nacional de Gimnasia Rítmica de la Federación Mexicana de Gimnasia, Verónica Domínguez Zenteno; y de la Presidenta de la Asociación de Gimnasia de Tamaulipas, Norma Isela Meza Pérez; subrayó que el deporte y la cultura son herramientas fundamentales para el fortalecimiento del tejido social y la construcción de entornos de paz y desarrollo.

“Estamos muy contentos de contar con la presencia de representantes de todo el país. Una de las principales prioridades de esta administración, en coordinación con el Gobierno del Estado, es precisamente el impulso al deporte. Sabemos que el deporte y la cultura son grandes constructores de paz, y toda inversión que se realiza en estos ámbitos se traduce en familias más sólidas y en una mejor cohesión social”, expresó.

Villarreal Anaya explicó que la justa deportiva se desarrollará del 17 al 21 de junio con la participación de más de 600 atletas provenientes de 21 estados de la República Mexicana, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la gimnasia rítmica a nivel nacional.

Resaltó que, para recibir competencias de esta magnitud, su administración mantiene un programa permanente de mantenimiento y mejora de la infraestructura deportiva, a fin de ofrecer instalaciones dignas, seguras y funcionales, fortaleciendo además la capacidad para seguir organizando eventos de carácter nacional e internacional.

Asimismo, subrayó que mejores instalaciones contribuyen a elevar el rendimiento deportivo; y recordó la destacada participación de atletas Tampiqueños en la reciente Olimpiada Nacional, donde obtuvieron 94 medallas de las 186 conquistadas por la delegación estatal, precisando además, que once metales correspondieron a la disciplina de gimnasia rítmica.

A la ceremonia inaugural asistieron también; Citlaly Quintá Álvarez, Instructora de Gimnasia Rítmica de la Asociación de Gimnasia de Tamaulipas; Jorge Lozano Ceceña, Director de Deportes de Tampico; y Edgar Alberto Treviño Martínez, Presidente de la Comisión de Deportes del Cabildo porteño, entre otros.

davidcastellanost@hotmail.com