Tamaulipas octavo lugar en extorsión, informa Vocería

Por: José Medina

Tamaulipas se posiciona en el octavo lugar nacional entre las entidades con menor incidencia del delito de extorsión, resultado del trabajo coordinado que diariamente realizan las instituciones que integran la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, así lo dio a conocer la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Quien señaló que este avance es reflejo de las estrategias de prevención, inteligencia e investigación implementadas de manera conjunta para combatir este delito y fortalecer la seguridad en el estado.

Cabe señalar, que, como parte de estas acciones, se han logrado detenciones relevantes, entre ellas la de Carlos “R”, por hechos registrados en Reynosa, así como la de Guillermo “N” y José “N”, señalados por su probable participación en la extorsión a conductores de plataformas digitales.

Señaló la autoridad que las instituciones de seguridad y procuración de justicia mantienen su coordinación para prevenir, investigar y sancionar este delito, reafirmando el compromiso de proteger a las y los tamaulipecos.